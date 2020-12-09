Vektör aşısı nedir?

Viral vektör, moleküler biyologlar tarafından hücre içine genetik malzeme ulaştırmak için kullanılan bir araçtır. Bu işlem canlı organizmanın içinde (in vivo) veya hücre kültüründe (in vitro) yapılabilir. Virüsler, enfekte ettikleri hücrelerin içine genomlarını verimli şekilde taşımak için özelleşmiş moleküler mekanizmalar evrimleştirmiştir. Bir virüs tarafından genlerin aktarımı transdüksiyon olarak adlandırılır, bu yolla enfekte olmuş hücrelerin de transdüklenmiş olduğu söylenir. Moleküler biyologlar bu mekanizmayı ilk defa 1970'lerde kontrol altına almayı becermiştir. Paul Berg bakteriyofaj lambda DNA'sı içeren değiştirilmiş bir SV40 virüsü kullanarak kültürlenmiş maymun böbrek hücrelerini enfekte etmiştir

Viral vektör aşılar

• Antijeni kodlayan genler patojenite genleri uzaklaştırılmış virüse yerleştirilir.

Faz I

– Adenovirus ; HIV,Ebola, HCV,pandemik influenza

– Atenüe influenza virus; TBC,HIV, influenza virus

– Vaccinia virus; HCV

– Replikasyon incomplet adenovektör; HSV,HCV

• Faz II

– Adenovirus; Sıtma, TBC,HIV

– MVA;TBC, HIV, HPV,kanser, çiçek

– Replikasyon incomplet adenovektör; HIV,sıtma

• Faz III

– MVA; kanser

– Canarypox virus; HIV

Viral vektör aşıların avantajları nedir?

• Hücresel ve humoral immüniteyi güçlü ve uzun ömürlü uyaran yolakları kullanır

• Mukozaya uygulanabilir

• Kolay geliştirilir

Viral vektör aşıların dezavantajları nedir?

Vektörün atenüe olmama olasılığı

• Fazla atenüasyonla immünojenite kaybı

• Virulansa neden olacak rekombinasyon riski

• Vektöre spesifik antikorlar sonraki dozları etkileyebilir

• Vektöre bağlı persistan veya latent inf riski