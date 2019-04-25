Vekiller gelmedi, Meclis açılamadı! Önemli gündem maddeleri bekliyor

11 Mart tarihinde yerel seçim dolayısıyla tatile giren Meclis salonu, boş kalmaya devam ediyor. Bugün TBMM Genel Kurulu, açılış için toplandı. Ancak hiçbir vekilin gelmemesi üzerine açılış, 30 Nisan Salı gününe ertelendi.

Seçim bahanesi de ortadan kalktı

31 Mart seçimlerinin ardından açılması beklenen Meclis, bir süre seçim belirsizliği süreciyle oyalandı. Ancak belediye başkanlarına mazbataların verilmesi sonrasında da milletvekillerinin Genel Kurul'a gelmemesi, çıkması beklenen önemli yasaların ertelenmesine neden oluyor.

Çözülmesi gereken önemli meseleler beklemede

Yeni askerlik sistemi, süresiz nafaka, hal yasası, 3600 ek gösterge gibi önemli konuların çözümü vatandaşlar tarafından bekleniyor.

Tatilde maaş almaya devam

Bu tatil sürecinde de milletvekilleri, her ayın 15'inde 22 bin 200 lira maaş almaya devam ediyor.