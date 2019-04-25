0553 313 94 23

Vekiller gelmedi, Meclis açılamadı! Önemli gündem maddeleri bekliyor

Bugün de hiçbir milletvekilinin gelmemesiyle Meclis açılamadı. Vatandaşların sorunlarını çözecek olan önemli yasalar beklemeye devam ediyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
Vekiller gelmedi, Meclis açılamadı! Önemli gündem maddeleri bekliyor

11 Mart tarihinde yerel seçim dolayısıyla tatile giren Meclis salonu, boş kalmaya devam ediyor. Bugün TBMM Genel Kurulu, açılış için toplandı. Ancak hiçbir vekilin gelmemesi üzerine açılış, 30 Nisan Salı gününe ertelendi.

Seçim bahanesi de ortadan kalktı

31 Mart seçimlerinin ardından açılması beklenen Meclis, bir süre seçim belirsizliği süreciyle oyalandı. Ancak belediye başkanlarına mazbataların verilmesi sonrasında da milletvekillerinin Genel Kurul'a gelmemesi, çıkması beklenen önemli yasaların ertelenmesine neden oluyor.

Çözülmesi gereken önemli meseleler beklemede

Yeni askerlik sistemi, süresiz nafaka, hal yasası, 3600 ek gösterge gibi önemli konuların çözümü vatandaşlar tarafından bekleniyor.

Tatilde maaş almaya devam

Bu tatil sürecinde de milletvekilleri, her ayın 15'inde 22 bin 200 lira maaş almaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
  1. Meclis 2 aydır çalışmıyor
  2. tbmm
  3. meclis
  4. genel kurul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gencebay'ı yasa boğan haber! Bıçaklandı
    1. Gencebay'ı yasa boğan haber! Bıçaklandı
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Erdoğan'dan kritik görüşme! Hakan..
    4. Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca..
    5. Martin Linnes, 100. maçında gol attı
    6. Galatasaray gol yağmurunda finale..
    7. Galatasaray, 23. kez kupada finale..
    8. Jandarmadan yaralı çoban köpeğine..
    9. Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması:..
    10. Tekne battı! Çok sayıda Venezuelalı..
    11. Kupada finalin adı: Galatasaray -..
    12. Polis aracından düşen zanlı kaçtı,..
    13. Özbekistan'da "Türk Filmleri Haftası"
    14. Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez..
    15. Ziraat Türkiye Kupası yarı final..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    17. Hayvan otlatmaya gitti, cesedi gölette..
    18. Venezuelalı göçmenleri taşıyan tekne..
    19. Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe
    20. Üsküp'te "Ankara Kültür Günleri"
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’