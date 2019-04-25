Vekiller gelmedi, Meclis açılamadı! Önemli gündem maddeleri bekliyor
Bugün de hiçbir milletvekilinin gelmemesiyle Meclis açılamadı. Vatandaşların sorunlarını çözecek olan önemli yasalar beklemeye devam ediyor.25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
11 Mart tarihinde yerel seçim dolayısıyla tatile giren Meclis salonu, boş kalmaya devam ediyor. Bugün TBMM Genel Kurulu, açılış için toplandı. Ancak hiçbir vekilin gelmemesi üzerine açılış, 30 Nisan Salı gününe ertelendi.
Seçim bahanesi de ortadan kalktı
31 Mart seçimlerinin ardından açılması beklenen Meclis, bir süre seçim belirsizliği süreciyle oyalandı. Ancak belediye başkanlarına mazbataların verilmesi sonrasında da milletvekillerinin Genel Kurul'a gelmemesi, çıkması beklenen önemli yasaların ertelenmesine neden oluyor.
Çözülmesi gereken önemli meseleler beklemede
Yeni askerlik sistemi, süresiz nafaka, hal yasası, 3600 ek gösterge gibi önemli konuların çözümü vatandaşlar tarafından bekleniyor.
Tatilde maaş almaya devam
Bu tatil sürecinde de milletvekilleri, her ayın 15'inde 22 bin 200 lira maaş almaya devam ediyor.
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