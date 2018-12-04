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Artık dertleri bakan yardımcıları dinleyecek

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle, kabine ile milletvekilleri arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle bakan yardımcıları devreye sokuldu.

04 Aralık 2018 Salı 10:19
Artık dertleri bakan yardımcıları dinleyecek

Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle seçim bölgelerine ilişkin taleplerin artması milletvekillerinin ve AK Parti’nin öncelikli gündem maddesi hâline geldi. Bakanlarla temasa geçmekte sıkıntı çeken milletvekilleri bu taleplerin yerine getirilmesinde zorluk yaşamaya başladı.

Vekiller çözüm talep etti

Bakanlardan randevu almakta güçlük çeken milletvekilleri, Genel Merkez yönetiminden bu sıkıntıya çözüm getirmesini talep etti. Parti gündemine gelen bu gelişmeden sonra, milletvekilleri ile kabine arasında koordinasyonun sağlanması için her bakanlıktan bir bakan yardımcısı görevlendirildi.

Yasama ile ilişkilerden sorumlu olan bakan yardımcıları, periyodik olarak, gruplar hâlinde milletvekilleri ile bir araya gelecek. Milletvekillerinin talep ve önerileri bu toplantılarda ele alınacak. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı da geçen hafta Bakan Yardımcılarının katılımı ile yasama-yürütme koordinasyon toplantısı yapmıştı. AK Parti yönetimi, Bakan Yardımcılarının yanı sıra, zaman zaman Bakanlarla milletvekillerini buluşturacak şekilde planlama yapmaya başladı.

Tayin-terfi uyarısı

Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin başta ‘tayin-terfi’ olmak üzere bazı taleplerinin, bir bakanın “Personel tayin ve ataması için geldiyseniz, sizi sadece misafir ederim, çayınızı içtikten sonra gidersiniz. Ama bir projeniz varsa seve seve dinlerim” örneği verilerek geri çevrildiği gündeme gelmişti. Bu ve benzeri misallerin artması üzerine Genel Merkez yönetimi, Bakanlardan, milletvekillerinin seçim bölgelerine ilişkin problemlerinin çözümünde ‘daha özenli davranılmasını’ istemişti. Parti yönetimi milletvekillerine de “Seçim bölgelerinizle ilgili bir problem varsa, Bakanlardan yardım isteyin. Ama atama, terfi, şu il müdürünü görevden alın, şunu buraya atayın gibi talepleri gündeme getirmeyin” uyarısında bulunmuştu.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:19
  1. bakan yardımcısı
  2. cumhurbaşkanluığı
  3. Yerel seçimler
  4. ak parti

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