MHP'li vekil uyardı: Aile yapısını bozan üç sacayağına dikkat!

Plan Bütçe Komisyonunda söz alan MHP’li Bulut, Türkiye’nin sosyal, ahlaki yapısı ve aile müessesesinin üç sacayaklı ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna söyledi. Denetimsiz sosyal medya, uyuşturucu kullanımı ve kadın programlarına dikkat çeken MHP’li Bulut, tespitlerini dile getirdi. Üç sacayaklı saldırıların aile yapısını bozduğunu belirten Bulut, “Nedir bu üç sacayaklı saldırılar? Bunlardan bir tanesi kontrolsüz bir şekilde Anadolu’nun en kuytu köşelerine kadar yayılmış olan uyuşturucu alışkanlığı, uyuşturucu kullanımının günden güne artışı. Denetimsiz sosyal medya mecraları, bir diğeri ise maalesef toplumdaki şiddeti, ahlaksızlığı günden güne kanıksatan normalleştiren denetimsiz bir mecra haline gelmiş, kaba tabir ile sabahları, sabahları yayımlanan kadın programları. Şimdi denetimsiz sosyal medya ağı ve bunların birini kısır bir döngü şeklinde tetiklediği, uyuşturucu kullanımındaki korkunç yükseliş, Türkiye’de büyük bir sosyal çözülmenin, büyük bir sosyal çürümenin ve büyük bir ahlaki çöküntünün tırmanışa geçmesine maalesef sebebiyet veriyor. 2020’de Emniyet Genel Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı polis teşkilatımız jandarma genel komutanlığına bağlı diğer Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla 160 bin civarı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 231 bin kişi gözaltına alındı. Bu şunu ortaya koyuyor, devletin güvenlik güçleri bütün özverisi ile uyuşturucu trafiğini menetmek engellemek için olan üstü bir gayret gösteriyor. Ancak bu gayrete rağmen hala Anadolu’nun en bakir noktalarında yani yüzlerce yıldır Türk kültür ve ahlakını bir fazilet abidesi gibi 21. yüzyıla taşıyan en korunaklı şehirlerimizde dahi bu kadar güvenlik tedbirine rağmen uyuşturucu kullanımı zirve yapmış durumdadır. Öyleyse buradan bir netice çıkartmak durumundayız. Günden güne yayılan uyuşturucu bağımlılığı kolluk kuvvetlerinin yargı organlarının bütün çalışma ve çabasına rağmen öneremiyorsa burada devletin diğer kurumlarını da, yüksek bütün kurumlarına da önemli görevler düşüyor demektir. İdarenin bütünlüğü ilkesi yalnızca teknik ve hukuki bir kavram değil. İdarenin bütünlüğü ilkesi aynı zamanda anayasa ile kendine tebliğ edilmiş görevleri, devletin bütün kurumlarının bir senkronizasyon içinde bir ve birlikte hareket etmek suretiyle çözüme kavuşturması konusunda gayretinin adıdır. Dolayısıyla Türkiye’de aile kavramını devredeceğimiz genç kuşakların bu derece sinsi bir saldırıyla karşı karşıya olduğu bir süreçte Aile Bakanlığından Aile ve Sosyal hizmetler Bakanımızdan beklentimiz şudur. RTÜK ile MEB ile İçişleri Bakanlığı ile üniversiteler ile senkronize ve ortak çalışma yapmak sureti ile toplumu özellikle genç kuşağı günden güne kemiren kimyasal madde alışkanlıklarıyla ilgili top yekün bir seferberlik haline hep birlikte geçmek zorundayız” dedi.

Denetimsiz sosyal medya mecralarının aile kavramının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu belirten MHP’li Bulut, “Denetimsiz sosyal medya mecraları adeta suç işleme hürriyeti vadeden ayrı ve korunaklı bir alan haline geldi. Şimdi ne zaman sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir fikir beyan etsek, karşımızda maalesef fikir hürriyeti gibi bir kavramla direniş görüyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun buradaki herkes ebeveyn. Komisyon başkanımız sizler hepimizin ailesinde çoluğu var çocuğu var. Bir uygulamanın Türkiye’de milli güvenlik meselesi olduğunu parlamentoda ifade ettik, devlet erkanı ile paylaştık. TikTok dinilen zehirli bir platform, her türlü ahlaksızlığa siz evinizin salonunda otururken yan odada oturan çocuğunuzun odasına kadar sokuyor. Her türlü zehri Anadolu ailelerinin içine kadar akıtıyor. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluğun bir gereği olarak, acil ve ivedi bir şekilde. Aile Bakanlığının liderliğinde ve önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının da harekete geçmesi ile uyuşturucu ve denetimsiz sosyal medya mecraları ile ilgili lütfen acil bir çözüm üretilmesini dikkatlerinize arz ediyorum” ifadelerini kullandı.