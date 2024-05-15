Vekil maaşına rekor zam

Bu artışla birlikte milletvekili maaşı 11 bin 227 euroya yükselecek. 635 euro tutarındaki zam, 2008'den bu yana milletvekili maaşlarında görülen en yüksek artış olarak öne çıktı. Artışın sebebi olarak, ücretlerdeki genel artış ve yüksek enflasyon oranları gösteriliyor. Bu zam, Alman federal milletvekillerinin maaşlarını yeniden değerlendirme ve güncelleme sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktı.