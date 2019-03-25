0553 313 94 23

Vekil Kılıç: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyenlerin yaptıkları hiçbir şey yok”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ’yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyenlerin yaptıkları hiçbir şey olmadığı için gösterecekleri bir şeyin bulunmadığını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:24
Vekil Kılıç: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyenlerin yaptıkları hiçbir şey yok”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ’yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyenlerin yaptıkları hiçbir şey olmadığı için gösterecekleri bir şeyin bulunmadığını söyledi.


AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve kahveleri tek tek gezen Kılıç, büyük bir teveccüh ile karşılandı. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’ın yaptıklarını ve projelerini anlatan Kılıç, vatandaşların dertlerini de dinledi.



“Gösterecekleri bir şey yok”


Tüm vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Kılıç, “Yunuseli Meydanı’nda daha önce binalar vardı. Ardından bu binaları kamulaştırarak vatandaşlarımıza çok güzel meydan kazandırdık. Bu bizim hizmetimiz ve izimiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyenler yaptıkları hiçbir şey olmadığı için gösterecekleri bir şey yok. Biz, Cumhur İttifakı olarak gittiğimiz her yerde izimizin olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşımıza bunları söylüyoruz. Vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde bizi teveccühleri ile karşılayıp, gönlünün bizden yana olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Multinet Up'la bireysel emeklilik başlatanlar kazanıyor
    1. Multinet Up'la bireysel emeklilik..
    2. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    3. Kurtuluşun topraklarında iki ilçe..
    4. HDP’liler adliyede
    5. Erdoğan açıkladı, fiyatlar tavan..
    6. Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    7. Alanya’da cinsel ilişkide kadını..
    8. Kastamonu’da iki katlı ahşap ev,..
    9. Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik..
    10. MHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu:..
    11. Operasyon sırasında pencereden..
    12. (Özel) Üniversite öğrencileri Doğu’da..
    13. Ağaç ve orman ürünleri sektör..
    14. Üreticiye ücretsiz silajlık mısır..
    15. Elektrik dükkanını soyan hırsız..
    16. Hisarcık’ta binalarda ısı yalıtımı..
    17. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    18. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    19. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    20. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    21. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    22. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    24. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    25. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    26. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    27. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    28. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    29. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    30. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı