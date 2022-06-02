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Okur Postası 'Vekil imamların sorunu'
Okur Postası

'Vekil imamların sorunu'

Gazetemiz okurlarından Mehmet Ali Koç 'Vekil imamların sorunu' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 10:09:00 -
'Vekil imamların sorunu'

Mevzuat ve Sayıştay kararı çerçevesinde; açıktan vekil memurların (imam-hatip, müezzin-kayyım vs.) yıllık izinlerinin 657 sayılı DMK’nun 86. maddesinin son fıkrasındaki hükümler çerçevesinde kullandırılması (görev yılına bakılmaksızın ayda 2 gün, 1 yılda toplam en fazla 20 gün), hastalık raporu alması halinde bu raporların izne çevrilmesi, gerek yıllık izin gerekse de hastalık izni süresince fiilen görev yapmadığı için vekil memurlara, izin sürelerinin tamamına tekabül eden ücretin mahsup edilerek (düşülerek) vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği (fiilen çalıştığı gün bazında hesaplanarak) mütalaa edilmiştir bilgilerini rica ederim.

Vekil imamların sorunları var kadrolu olmadığı için izin hakları müftülüklere bağlı.. İsteyen idareci kullandırıyor isteyen kullandırmıyor. Lütfen bu işe bir çare bulun; ben de 70’li yıllarda vekil imamlık yaptım birçok haklarım gaspedildi şu anda da durum çok değişmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasi partiler ve sendikalar bu işe çare bulması lazım. Saygılarımla arz ve talep ederim.

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