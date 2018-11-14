Vekil bozuntusu, Ali Erbaş ve Kadir Mısıroğlu'na saldırdı!
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu hakkında çirkin ifadeler kullanarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:45
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ulaşabildikleri her noktasında "halk toplantıları" başlatacaklarını belirtti.
Vekil bozuntusu Diyanet’i hedef aldı!
Vekil bozuntusu Mengüllüoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesinin sorulması üzerine çirkinleşti. Köhnemiş ideolojinin arta kalan savunucularından Mengüllüoğlu "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın topluma mesaj vermek için 9 Kasım'da bir yazar bozuntusunu ziyaret etmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.
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