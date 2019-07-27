0553 313 94 23

Vekaleten rektördü, asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:57
Vekaleten rektördü, asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir süredir vekalet eden Prof. Dr. Yılmaz Can’ın asaleten ataması yapıldı.


Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Yılmaz Can,30 Mayıs tarihinde istifa edenProf. Dr. Cevdet Coşkun’dan boşalan rektörlük görevine vekalet ediyordu.


Yapılan atamadan dolayı memnuniyetini dile getirenRektör Prof. Dr. Yılmaz Can,görev süresi boyunca Giresun Üniversitesi’ne güzel şeyler yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale..
    2. Yerli üretim logolu etiketlerde yeni..
    3. Neyi vermedilerse kendimiz yaptık
    4. Bitlis'te bazı köy ve mezralarda..
    5. Vekaleten rektördü, asaleten atandı
    6. İsveç'te Türk restoranına el yapımı..
    7. Gazi Köşkü’nde onarım çalışmaları..
    8. Batan geminin kaptanını, kuvvet..
    9. Turan ve İskenderoğlu’ndan Biga..
    10. Eylem Tunçer: Kalp anomalisiyle doğan..
    11. Diyarbakır’da makas atan otomobil yol..
    12. Kaçak salep toplayıcılarına büyük ceza
    13. İçişleri Bakanlığından "anıt" açıklaması
    14. Başkan Tanğlay’dan Soyer’e cevap
    15. (Özel) Hurda yüklü kamyonetten böyle..
    16. Lüleburgaz’da Camiler Arası Futbol..
    17. Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    18. Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı
    19. Annesini öldüren babasından şikayetçi..
    20. Yapay zeka temelli beslenme uygulaması..
    21. (Özel) Market dönüşü minik Ada’ya..
    22. Açık Kapı Projesi kapsamında 1 yılda..
    23. Tatvan’da sokağa çıkma yasağı
    24. Beydeğirmeni’nde yatırım başlıyor
    25. KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    26. Gürpınar’da hasat zamanı
    27. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    28. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    29. Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi..
    30. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz