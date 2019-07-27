Vekaleten rektördü, asaleten atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir süredir vekalet eden Prof. Dr. Yılmaz Can’ın asaleten ataması yapıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Yılmaz Can,30 Mayıs tarihinde istifa edenProf. Dr. Cevdet Coşkun’dan boşalan rektörlük görevine vekalet ediyordu.

Yapılan atamadan dolayı memnuniyetini dile getirenRektör Prof. Dr. Yılmaz Can,görev süresi boyunca Giresun Üniversitesi’ne güzel şeyler yapmayı hedeflediğini ifade etti.

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