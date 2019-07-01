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Vekaleten kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
Vekaleten kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. vekalet yoluyla kurban kesim bedeli

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