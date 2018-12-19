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‘Allah’ denilmesinden rahatsız olan Vehbi Koç’tan Diyanet’e hesap sorar gibi mektup!

İş adamı Vehbi Koç’un 1975 yılında cami imamlarının Cuma hutbesindeki "Tanrı demeyin, Allah deyin’ sözlerinden rahatsız olduğu ve bunu 'talimat' gibi bir mektupla daha sonra CHP'den milletvekili olan dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'a bildirdiği ortaya çıktı. Mektupta kullanılan üslup ise "Eski Türkiye’de iş adamları Diyaneti de yönetiyorlarmış" yorumlarını beraberinde getirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:32
‘Allah’ denilmesinden rahatsız olan Vehbi Koç’tan Diyanet’e hesap sorar gibi mektup!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

İş adamı Vehbi Koç’un 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına yazmış olduğu dikkat çeken bir mektup ortaya çıktı. Koç, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan’a yazdığı mektupda camilerdeki Cuma hutbelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Koç’tan Diyanet’e 'hesap sorar' gibi mektup!

İmamların Cuma hutbelerinde cemaate "Bazıları Tanrı diyor, Tanrı demeyin Allah deyin" telkininden rahatsız olan Vehbi Koç, 'hesap sorar' gibi bir üslupla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanıyor;

"Sayın Bay Doğan, geçen hafta Dolmabahçe camiinde Cuma namazında hatip hutbeye çıkarak bir takım Türkçe terimlerden bahsetti. Bu arada ‘bazıları Tanrı diyor, Tanrı demeyin Allah deyin’ dedi. Bunu hayretle dinledim. O Akşam başka bir camiye giden bir arkadaşımla beraberdim, onun gittiği camide de hatip ‘Günaydın demeyin, Selamunaleyküm deyin’ demiş, arkadaşım da buna hayret etmiş. Bu bir talimatla mı oluyor, yoksa hatipler kendileri mi söylüyorlar? Büyük bir reaksiyon yaratmaktadır. Tanrı sözü çok güzel bir sözdür. Bu hususu sizin gibi geniş görüşlü bir din liderinize duyurmak için bu mektubu yazıyor, saygılarımı sunuyorum."



Böyle olur CHP'li Diyanet İşleri Başkanı

Koç, gönderdiği mektup ile1972 ile 1975 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı olan ve ve 1977 yılında da CHP'den milletvekili seçilen Lütfi Doğan'a hesap sorarken, Doğan'ın Koç'a verdiği cevap mektubunda "Allah" yerine "Tanrı" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Vehbi Koç. Başkanlıkça ‘Tanrı, Günaydın’ demeyin diye özel bir talimatımız yoktur. Hatipler kendi anlayış seviyesine göre hareket ediyorlar. Sürdürdüğümüz eğitimlerle uygun anlayışa getirmeğe çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen bir konudur. Uyarınıza teşekkür eder, Yüce Tanrı’dan sağlıklar, başarılar dua eder, selam ve sevgilerimi sunarım." yeniakit.com.tr

"Uygun anlayışa getirmeye çalışıyoruz" ne demek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'dan sonra CHP'den vekil olan Doğan’ın Vehbi Koç’a cevap verdiği mektupta "Sürdürdüğümüz eğitimlerle uygun anlayışa getirmeğe çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen bir konudur." Sözleriyle milletin milli ve manevi değerlerine savaş açan vesayetçi sistemin "din anlayışını" kast ettiği yorumları yapılırken, eski Türkiye’de iş adamlarının dahi devletin bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığına hesap sorma yetkisini kendisinde gördüğünü ortaya koyuyor.

yeniakit.com.tr

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:32
  1. Vehbi Koç
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. mektup
  4. Allah
  5. Tanrı
  6. hutbe
  7. cuma
  8. Lütfü Doğan

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar6 dk önce
    Allah Tektir. Tanrı çoktur.. Gök tanrısı.. Ot tanrısı, Ağaç tanrısı, güneş, ay, Tanrı RA...…. uzar da gider.. Ama Allah tektir. İmanı olan bir insan tanrı demez, dememelidir de. Şirktir zannımca.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc7 dk önce
    Lütfi Dogan ve benzerileri cok bu kurumda. Bunlar Din`i temsilci olamaz diyenlere hakaret edenler utansin.Haal da böyle. Reformistler yenilikciler Hakim bu kurumda. Yani buradan Islamin tam hukuk ve kurallari aciklanmaz ve uyulmaz. Baksanizya Kadinlar erkeklerin önünde,yaninda beraber sohbetler vaaazlar, nasihatlar???
  • İskenderİskender8 dk önce
    Eğer Şer'i sistem olmuş olsaydı,elbette hiç kimse bu tür bir talepte bulunmazdı.Ancak,"Laik sistem" yani hiç bir dini esas almayıp tüm dinlere eşit yaklaştığı iddia edilen bir sistem olmasıve ülke yönetiminde egemen olan kahhar gücün, kendi düşüncesine yatkın insanlardan olması nedeniyle Koç,böyle bir talepte bulunmuştur.
  • ToprakToprak14 dk önce
    Koç kendi anlayışına göre ifade etmiş anlayışı bu minval üzere olanlara çok görmem bunu asıl sorun diyanet işleri başkanının yalakalık akan ifadesinde.
  • EyüpEyüp20 dk önce
    Allah aşkina ne degisti dun de İhsan Şenocak hocamiz dar pantolon giyen kizlarin babalarina uyaridabulununcafemistler basladi cirlamaya gerici yobaz diyediyanet ne yapti hocayisinopasürdü gorevden uzaklastidi hakki söylemek suç bu ülkede diyanet ayni diyanet değişen pek bir sey yok yine korkak yine sessiz yine ....
  • cengizcengiz23 dk önce
    bu memleketne hainler gördü...görüyor...görecek...daha kötüsü bu aziz milletin ferasetini öyle körelttiler ki hala en büyük hasmını hısmı zannediyor...Allah feraset versin.
  • Kocasolak Kocasolak 26 dk önce
    Müşrik kendisini Allah’a inanıyor sanar, ancak Allah’ın sıfatlarını eksiltir, ve kafir (gerçeği örten) olur. Laikçiler müşrikten içki zina faiz KALDIRILAMAZ, idam getirilemez derler. Kuran’ın ayrtlerinin bir kısmını kanı eder bir kısmını inkâr ederler.
  • Adem EvliyaAdem Evliya37 dk önce
    Koç'un uslubunda değil, Doğan'ın uslubunda problem var.
  • karamanlıkaramanlı48 dk önce
    "Cuma namazına gidemez, bayram namazına gidemez' böyle diyorlar. Hanımların ayağını camiden kesiyorlar. Gidecek, hanımlar da camilerde yerini alacak ki; camilerimizin asıl anlamı güç bulsun." bu sözlere diyanetten, medyadan, tarikatlardan, mübareklerden kimse yorum yapmaya cesaret edemeyenler, eski defterleri karıştırıp, 1975 lerden ekmek çıkartma peşinde.. Diyanete hesap soruyormuşta, şimdide diyanetin işini yapanlara birşey demicen mi?hayırdır nerden çıktı bu olay..
  • buratburat55 dk önce
    iş adamları bu ülkede dolaylı yoldan zaten yönetmiyorlar mı? Partilere bağışları yapan kimler? Parayı verip te iktidar yapan kimler? Kim parayı veriyorsa sözü onlar söylemiyorlar mı? Fakirin mi dediği oluyor bu ülkede? Avukat tutamazken, cebinde 10.000 lira bile yokken.
  • murathocamurathoca1 sa önce
    HER TAŞIN ALTINDAN KOÇLAR VAR HALA VARLAR BU MEMLEKETE MONTAJ SANAYİSİNDEN BAŞKA HİÇ BİR ÜRÜN VERMEYEN AİLE
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    Inandigin tanrintopragini bol etsin. Müslümanlara baktigin gibi yüceAllahim sana muamele etsin.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Babasi haham haim nahumdur bunun.Öz ve öz sabatayist yahudidirler. Bunuda gizlemek icin cocuklarina en basit islami isimler vermemektende alikoymazlar kendilerini.Haim nahum nasil zengin olmus bunuda googleden ögrenebilirsiniz
  • Mahir Mahir 1 sa önce
    Sayın Koc ahirete intikal edince yada etmişdir işde orada Allaha izzah eder nasıl Rabbimizden bahs edileceğini!
  • Şirin AytaçŞirin Aytaç1 sa önce
    ... Adam hakkın rahmetine kavuşmuş bu dünya ile işi bitmiş vereceği bir hesabı varsa orada verir zaten. Bırakın ölüleri biz yaşayanları kurtaralım ne hale geldi toplum görmüyor musunuz?
  • KamerKamer1 sa önce
    Sayın Başkan yazının sonunda da ince bir dokunuş da yapmış tabiianlayana.Buinceliği de görmezden gelmeyin.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    koç ailesi soyadlarındaki koç ifadesinden ötürü kendilerine hayvan diye hitap edilmesinden hoşlanır mı aynı şey işte allaha emanet olun
  • tanıyın unutmayıntanıyın unutmayın1 sa önce
    herkes birbirini tanısın işte.
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Doğru chp liler Allah demez Arapça harfleri ve arapları sevmedikleri için TANRI derler neymiş tanrı kelimesi türkçe imiş.O zaman bizim dinimiz KURANI KERİM olmamalıydı.Esmaül hüsna içinde TANRI kelimesi geçmez.Araf suresi 180.ayet 1.ve li allâhi: ve Allah'ındır2.el esmâu el husnâ: en güzel isimler3.fe ud'u-hu: artık ona dua edin4.bi-hâ: onunla5.ve zerû ellezîne: ve o kimseleri terket6.yulhıdûne: saptırıyorlar7.fî esmâi-hi: onun isimlerinde, isimleri hakkında, konusunda8.se yuczevne: yakında cezalandırılacaklar9.mâ: o şeyler10.kânû: oldular11.ya'melûne: yapıyorlarElmalılı Hamdi Yazır: Halbuki Allahındır en güzel isimler (esmai husnâ) onun için siz ona onlarla çağırın ve onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri bırakın, yarın onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerDün Ekrem İmamoğlu çıkmış Allah mahçup etmesin diyor.CHP ye yakışmayan bir cümle.
  • Erdoğan dinler Erdoğan dinler 1 sa önce
    Ne yazıktır ki; o günkü Diyanet başkanı da yüce tanrı diyor ÖZÜRÜ kaabhatından büyük.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    VEHBİ KOÇ MÜSLÜMAN MIYDI???????
  • DOĞAN ATMACA DOĞAN ATMACA 1 sa önce
    Acaba öbür tarafta ne diyor bu insanlar? ALLAH(C.C.)mı yoksa Tanrımı?
  • Berkan Berkan 1 sa önce
    Vehbi Koç ADAMMIŞ

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