‘Allah’ denilmesinden rahatsız olan Vehbi Koç’tan Diyanet’e hesap sorar gibi mektup!

yeniakit.com.tr özel haber

İş adamı Vehbi Koç’un 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına yazmış olduğu dikkat çeken bir mektup ortaya çıktı. Koç, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan’a yazdığı mektupda camilerdeki Cuma hutbelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Koç’tan Diyanet’e 'hesap sorar' gibi mektup!

İmamların Cuma hutbelerinde cemaate "Bazıları Tanrı diyor, Tanrı demeyin Allah deyin" telkininden rahatsız olan Vehbi Koç, 'hesap sorar' gibi bir üslupla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanıyor;

"Sayın Bay Doğan, geçen hafta Dolmabahçe camiinde Cuma namazında hatip hutbeye çıkarak bir takım Türkçe terimlerden bahsetti. Bu arada ‘bazıları Tanrı diyor, Tanrı demeyin Allah deyin’ dedi. Bunu hayretle dinledim. O Akşam başka bir camiye giden bir arkadaşımla beraberdim, onun gittiği camide de hatip ‘Günaydın demeyin, Selamunaleyküm deyin’ demiş, arkadaşım da buna hayret etmiş. Bu bir talimatla mı oluyor, yoksa hatipler kendileri mi söylüyorlar? Büyük bir reaksiyon yaratmaktadır. Tanrı sözü çok güzel bir sözdür. Bu hususu sizin gibi geniş görüşlü bir din liderinize duyurmak için bu mektubu yazıyor, saygılarımı sunuyorum."





Böyle olur CHP'li Diyanet İşleri Başkanı

Koç, gönderdiği mektup ile1972 ile 1975 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı olan ve ve 1977 yılında da CHP'den milletvekili seçilen Lütfi Doğan'a hesap sorarken, Doğan'ın Koç'a verdiği cevap mektubunda "Allah" yerine "Tanrı" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Vehbi Koç. Başkanlıkça ‘Tanrı, Günaydın’ demeyin diye özel bir talimatımız yoktur. Hatipler kendi anlayış seviyesine göre hareket ediyorlar. Sürdürdüğümüz eğitimlerle uygun anlayışa getirmeğe çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen bir konudur. Uyarınıza teşekkür eder, Yüce Tanrı’dan sağlıklar, başarılar dua eder, selam ve sevgilerimi sunarım." yeniakit.com.tr

"Uygun anlayışa getirmeye çalışıyoruz" ne demek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'dan sonra CHP'den vekil olan Doğan’ın Vehbi Koç’a cevap verdiği mektupta "Sürdürdüğümüz eğitimlerle uygun anlayışa getirmeğe çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu zaman isteyen bir konudur." Sözleriyle milletin milli ve manevi değerlerine savaş açan vesayetçi sistemin "din anlayışını" kast ettiği yorumları yapılırken, eski Türkiye’de iş adamlarının dahi devletin bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığına hesap sorma yetkisini kendisinde gördüğünü ortaya koyuyor.

yeniakit.com.tr