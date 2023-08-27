Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Gazetemiz yazarlarından, Türk basın, edebiyat ve fikir dünyasının yüz akı Atilla Özdür ağabey, vefatının ikinci yılında rahmetle anılıyor. Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Şişli’de bir özel hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Özdür, uzun yıllardır gazetemizde köşe yazarlığı yaptı.

İngilizceden makale ve kitap çevirileri de yapan Özdür, eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunarak, ismini “Bir Nesli Yoğuranlar” listesine altın harflerle yazdırdı. Kara ve Hava Kuvvetleri’nde füzeci astsubay olarak görev yapan Özdür, 1972’de emekliye ayrılmasının ardından Millî Gazete’de ve Cuma dergisinde yazılar kaleme aldı. Yayınlanmış 3 kitabı bulunan, 3 çocuk babası Özdür, Yeni Kozlu Mezarlığına defnedildi.