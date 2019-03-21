Vefatının 46’ncı yılında Aşık Veysel Büyükçekmece’de anıldı

İSTANBUL (İHA) – Büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46’ncı yıl dönümünde, Büyükçekmece’de düzenlenen “Dostlar Onu Hatırlıyor” isimli program ile anıldı. Satırlarında dürüstlüğü ve doğruluğu ilke edinmiş halk ozanının türküleri Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi.

Büyükçekmece Belediyesi Aşık Veysel’i vefatının 46’ncı yılında “Dostlar Onu Hatırlıyor” isimli program ile Atatürk Kültür Merkezinde andı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Sivaslılar Derneği Başkanı Mustafa Karapınar, halk müziği sevdalıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Aşık Veysel’in kendi sesiyle hayatını ve dizelerini okuduğu belgesel ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından programda emeği geçenlere Başkan Hasan Akgün tarafından plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. Ardından Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Aşık Veysel’in yazdığı yıllarca dillerden düşmeyen türküler seslendirildi.

“Ama olan gözleri ile eğitim almamış olmasına rağmen”

Aşık Veysel’in vefatının 46’ncı yıl dönümü vesilesiyle anma programı düzenlediklerini ifade edene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Ama olan gözleri ile eğitim almamış olmasına rağmen gelecek kuşakların bile ders alacakları müthiş tespitlerini torunu bizler ile paylaştı. O dedikleri olduğu takdirde zaten Türkiye Atatürk’ün göstermiş olduğu muhasır medeniyet düzeyini zaten yakalar. Eğitim olmadığı müddetçe hiçbir şey yapamazsınız. Eğitimli toplumlar oluşturamadığımız müddetçe Aşık Veysel’in o mısralarında ortaya koyduğu düşünceyi gerçekleştirmediğimiz sürece hiçbir şey yapamayız” ifadelerini kullandı.