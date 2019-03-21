0553 313 94 23

Vefatının 46’ncı yılında Aşık Veysel Büyükçekmece’de anıldı

İSTANBUL (İHA) – Büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46’ncı yıl dönümünde, Büyükçekmece’de düzenlenen “Dostlar Onu Hatırlıyor” isimli program ile anıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 23:21
Vefatının 46’ncı yılında Aşık Veysel Büyükçekmece’de anıldı

İSTANBUL (İHA) – Büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46’ncı yıl dönümünde, Büyükçekmece’de düzenlenen “Dostlar Onu Hatırlıyor” isimli program ile anıldı. Satırlarında dürüstlüğü ve doğruluğu ilke edinmiş halk ozanının türküleri Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi.


Büyükçekmece Belediyesi Aşık Veysel’i vefatının 46’ncı yılında “Dostlar Onu Hatırlıyor” isimli program ile Atatürk Kültür Merkezinde andı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Sivaslılar Derneği Başkanı Mustafa Karapınar, halk müziği sevdalıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Aşık Veysel’in kendi sesiyle hayatını ve dizelerini okuduğu belgesel ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından programda emeği geçenlere Başkan Hasan Akgün tarafından plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. Ardından Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Aşık Veysel’in yazdığı yıllarca dillerden düşmeyen türküler seslendirildi.



“Ama olan gözleri ile eğitim almamış olmasına rağmen”


Aşık Veysel’in vefatının 46’ncı yıl dönümü vesilesiyle anma programı düzenlediklerini ifade edene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Ama olan gözleri ile eğitim almamış olmasına rağmen gelecek kuşakların bile ders alacakları müthiş tespitlerini torunu bizler ile paylaştı. O dedikleri olduğu takdirde zaten Türkiye Atatürk’ün göstermiş olduğu muhasır medeniyet düzeyini zaten yakalar. Eğitim olmadığı müddetçe hiçbir şey yapamazsınız. Eğitimli toplumlar oluşturamadığımız müddetçe Aşık Veysel’in o mısralarında ortaya koyduğu düşünceyi gerçekleştirmediğimiz sürece hiçbir şey yapamayız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:21
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "31 Mart'tan sonra yine barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız"
    1. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    2. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    3. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    4. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    5. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    6. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    9. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. Cezayir'de iktidar partisinden..
    12. "Bu aziz milletin ve devletin beka..
    13. Kenan Sofuoğlu belediye başkan..
    14. İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı
    15. Başkan Yıldırım: “Erbaa’nın birliği..
    16. Kuşu’da seçim heyecanı
    17. Şentop, Trakya, Balkan, Rumeli STK..
    18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan..
    19. FETÖ'ye büyük şok! Lisansı iptal..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    21. "Gazze'deki su sorunu bölge halkının..
    22. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1..
    23. Evinin damından düşerek hayatını..
    24. Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan..
    25. NATO, Girit'te Türk bayrağı açan..
    26. Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede..
    27. Besicilikten zarar etti, solucan..
    28. Facebook'tan kritik açıklama:..
    29. Mustafa Cengiz: "Genel kuruldan sonra..
    30. ABD'de FETÖ üniversitesinin lisansının..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı