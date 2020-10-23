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Korona Virüs Vefat edenlerin defin yeri ve saati söylenmeyecek
Korona Virüs

Vefat edenlerin defin yeri ve saati söylenmeyecek

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni aldığı karara göre vefat eden kişilere ilişkin, camilerde ve belediyelerce yapılan anonslara kısıtlama getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:02:00 -
Vefat edenlerin defin yeri ve saati söylenmeyecek

Bu kapsamda anons ve selalarda vefat eden vatandaşların kimlik bilgilerinin dışında, defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları, müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına karar verildi. Salgın süresince mevlidler, birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenebilecek.

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