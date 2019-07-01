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Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Trabzon’da önceki gün vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Sami Aydın’ın evinden tarih çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:53
Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Trabzon’da önceki gün vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Sami Aydın’ın evinden tarih çıktı.


Trabzon’da önceki gün vefat eden ve dün Bengisu mahallesindeki aile kabristanlığında devlet töreni ile toprağa verilen Kore gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Sami Aydın’ın evine gelenler adeta bir tarihlekarşılaştı. Kore gazisinin üniforması, o döneme ait fotoğrafları, savaşta kazandığı başarı belgeleri, madalyalar ve özel eşyaların bulunduğu evi ilk defa görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kendilerini sanki tarihi bir müzede hissettiklerini belirtiler.


1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaşta Güney Kore tarafında savaşa giren Türk Ordusu’nun bir askeri olarak savaşan ve savaş sonunda gazi unvanı alan Sami Aydın önceki gün vefat ederek dün devlet töreni ile defnedilmişti. Defin işlemlerinin ardından Gazi Aydın’ın Trabzon’da bulunan evini ziyaret edenler yıllarca özenle saklanmış, manevi değerleri oldukça yüksek ve tarih kokan birçok anıyla karşılaştılar. Odanın içinde bulunan madalyaları, başarı belgelerini, askeri üniformayı ve eski fotoğrafları görenler geçmişe giderek tarihi bir yolculuğa çıktıklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:53
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