Beyin kanaması sonucu vefat eden gazi polis, toprağa verildi

Ankara'da, evinde beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren gazi özel harekat polisi Hasan Akkaş (54), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Özel harekat polisi Hasan Akkaş, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin Diyarbakır- Silvan karayoluna tuzakladığı bombayı patlatması sonucu 3 polisin şehit olduğu olayda yaralandı.

Tedavisinin ardından görevine geri dönen ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevlendirilen gazi Hasan Akkaş, bu saldırıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz Cuma günü sabah namazına uyandığı sırada evinde rahatsızlandı.

Ankara'da özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Akkaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis Hasan Akkaş için Ahimesut Söğüt Camii'nde tören düzenlendi. Akkaş'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akkaş, FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminde özel olarak hedef aldığı Gölbaşı Özel Harekât Dairesinde de bombardımandan son anda kurtulmuş, o gece görev yapan binlerce özel harekât polisi gibi hainlere karşı mücadele etmişti.