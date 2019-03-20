Vefat eden annesinin yatığını bağışladı

Zonguldak’ta bir süre önce Alzheimer Hastalığı tedavisi gördükten sonra vefat eden annesine daha önceden almış olduğu hiç kullanılmayan fonksiyonel hasta karyola yatağını ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışta bulunan 59 yaşındaki Mehmet Baş örnek bir davranışta bulundu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülfem Türk’e evlerinin önünde hasta yatağını teslim eden Mehmet Baş duygularını şöyle anlattı:

“Rahmetli annem uzun süre hastanede Alzheimer hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi görüyordu. Taburcu olduğunda evde daha rahat edebilmesi için hasta yatağı almıştık. Fakat annem hastanede vefat edince almış olduğumuz yatağı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışta bulunduk ve vatandaşlarımızın da böyle bir davranışta bulunmalarını istiyorum."

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ise yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi; "Zonguldak Evde Sağlık Hizmetleri olarak 1884 hasta takip edilmekte olup, bu hastalardan 1246’sı yatağa bağımlı olan hastalardır. İlimizde mevcut durumda 146 hasta karyolası hastalarımızın kullanımında olup 2018 yılı aralık ayından itibaren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumluluğunda ihtiyaç talepleri doğrultusunda 56 hasta karyolası hastaların kullanımına verilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda 56 hasta karyolası hastaların kullanımına verilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda verdiği 32 adet dilekçe işleme konulmak üzere beklemektedir."