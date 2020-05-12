Vefanı sen de göster

Müminler vefa duyguları çok gelişmiş insanlardır. Çünkü onların örneği Allah Resulüdür. Müminler ana babalarının haklarını hukuklarını korurlar. Ana babanın ölümlerinden sonra da onların sevdiği kimseleri görüp gözetmenin faziletli davranışlardan olduğunu bilirler. Onları arayıp hal ve hatırlarını sormanın ana babaya iyilik ve ikram edilmiş gibi olduğunun bilincindedirler. Çünkü bu konuda da Efendimiz (sav) büyük örnektir. Zira Peygamberimiz(sav) ana baba dostlarımızla irtibatı kesmememizi ve onları görüp gözetmemizi tavsiye eder.

“Baba dostuna iyilik etmen,

babaya iyilik sayılır.”

İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“En güzel iyilik, bir kimsenin, baba dostunu görüp gözetmesidir.” (Müslim

Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır:

“Baba dostuna iyilik etmen, babaya iyilik sayılır.” (Camiüssağir)

Resulullah (sav) bize vefat eden ana babamız için yapabileceklerimizi de açıklıyor:

Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa es-Sâidî (ra) anlatıyor:

- Bir gün biz, Resûlullah’ın yanında otururken, Selemeoğullarından bir adam gelerek; “Yâ Resûlallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?” diye sordu. Resûlullah: “Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin; akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin” buyurdu. (Ebû Dâvûd)

- Mâlik Bin Rabîa (ra) diyor ki; - Hz. Peygamber (sav) ’in yanında oturduğumuz bir sırada Benî Seleme kabilesinden bir kişi gelerek; “Ey Allah’ın Rasûlü! Ebeveynimin benim üzerimde vefatlarından sonra önceleyebileceğim bir hakkı var mıdır?” diye sordu. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Evet. Onlara dua etmek, onlar için bağışlanma dilemek, sözlerini yerine getirmek, dostlarına ikram da bulunmak ve onların dost ve yakınlarıyla ilgiyi kesmemektir.” (Ebu Davud, İbn Mâce, İbn Hibban)

“İyiliklerin en güzeli baba dostluğunu devam ettirmektir”

- İbn-i Ömer (ra) Mekke yolunda bir bedeviyle karşılaştı. Abdullah (ra) selam verdi. Onu hayvanına bindirdi. Ve ona da selam verdi. Bu hareketine karşılık biz dedik ki: “Allah iyiliğini versin. Bunlar küçük bir iltifatla da memnun olurlar.” - Abdullah bin Ömer (ra) ise: “Bunun babası babamın yakın dostu idi. Peygamberimizin; “İyiliklerin en güzeli baba dostluğunu devam ettirmektir” buyurduğunu işitmiştim” diye cevap verdi. (Riyaz’üs Sâlihîn)

Efendimiz (sav)’in eşine olan vefasını nasıl gösterdiğini de Hz. Aişe(ra) anlatıyor:

“Ben Peygamber’in hanımları içerisinde Hatice’yi (ra) kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çoğu vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice’nin dostlarına yollardı. Bazen ona “Sanki dünyada, Hatice’den başka bir kadın yokmuş” derdim. Peygamber: “O şöyle, şöyle idi, (diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra): Üstelik o, çocuklarımın da annesi, derdi. (Buhârî, Müslim)