Vefa Lisesi öğrencileri Bosnalı kardeşleriyle buluştu

SARAYBOSNA (AA) - Vefa Lisesi öğrencileri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelerek kardeş okulları Dobrinja Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te Türkçeyi seçmeli ders olarak okutmayan liseler ve Türkiye arasında yapılan projede yer alan Vefa Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Bosna Hersek'teki kardeş okulda okuyanlarla buluştu.

İki okulun öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Eğitim Müşaviri Vasi Ete, Bosna Hersek'te Türkçeyi yabancı dil olarak seçmeyen liselerle ortak bir kardeş okul projesi yürüttüklerini ifade ederek, "Bosna Hersekli öğrencilerin Türkiye'yi daha yakından tanımaları için Türkçeyi seçmeli ders olarak almayan 10 liseye Türkiye'den kardeş okul yaptık." dedi.

Projenin iki ülke öğrencilerinin birbirlerini daha yakından tanımalarını amaçladığını anlatan Ete, öğrencilere Türkiye Bursları hakkında bilgi verdi.

Vefa Lisesi Müdürü Abidin Başarslan da Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan proje kapsamında Saraybosna'daki Dobrinja Lisesi ile kardeş okul olduklarını anımsatarak, "İlk ziyareti biz yapalım istedik. İki ülke arasındaki ortak tarih ve bilinç çalışmalarına ortak olmak istedik. Kendimi Bursa veya Antalya'ya gelmiş gibi hissettim. İki ayrı halk, iki ayrı millet ancak kalpler kültür olarak ortak atıyor." diye konuştu.

- Türk öğrenciler Bosna Hersek'i tanıyacak

Dobrinja Lisesi Müdürü Enver Ahmetspahic ise tarihi Vefa Lisesi ile kardeş okul olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türk öğrencilerimizi burada bir hafta misafir edeceğiz. Başta Saraybosna olmak üzere Mostar ve Konjic'e yapacağımız ziyaretlerle öğrencilere Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Vefa Lisesi öğrencilerinden Erkin Çalışkan, Bosna Hersek'e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Kendimi şanslı hissediyorum. Bosna Hersek tarihi ve doğal güzelliği çok fazla olan bir ülke. Bugün müzeleri gezme fırsatımız oldu. Çok zengin bir ülke." diye konuştu.

Dobrinja Lisesi öğrencilerinden Ilma Hasanbegovic, pazar günü gelen Türk arkadaşlarıyla ilk günden oldukça iyi ilişkiler kurduklarını ifade ederek, "Kardeş okulumuzdan gelen arkadaşlarımıza lisemizi gösterdik. Tüm hafta boyunca da ülkemizi ve kültürümüzü göstermeye çalışacağız. Daha önce Türkiye'ye hiç gitmedim. Proje sayesinde İstanbul'a gideceğim için çok mutluyum." dedi.

Vefa Lisesinden Bosna Hersek'e gelen 10 kişilik öğrenci grubu Dobrinja Lisesinin başarılı öğrencilerinden seçilen yine 10 kişilik grupla Bosna Hersek'in farklı şehirlerini gezerek ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulacak.