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Vefa Bardakçı kimdir? Vefa Bardakçı neden görevden alındı?

Göreve geldiği günden beri radikal değişiklikler yapacağı konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı. Bardakçı'nın yerine eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar getirildi. Peki Vefa Bardakçı kimdir? Vefa Bardakçı nerelidir?

14 Ağustos 2018 Salı 14:12
Vefa Bardakçı kimdir? Vefa Bardakçı neden görevden alındı?

Göreve geldiği günden beri radikal değişiklikler yapacağı konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı. Bardakçı'nın yerine eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar getirildi. Peki Vefa Bardakçı kimdir? Vefa Bardakçı nerelidir?

VEFA BARDAKÇI KİMDİR?

Vefa Bardakcı, 01.12.1967 tarihinde Konya'nın Kadınhanı İlçesinde doğdu. Konya Kadınhanı İlçesinde ilk ve ortaöğrenimini tamamladı. Öncelikle Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksekokulu ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümünden mezun oldu. Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans mezunu olup, doktora çalışmaları devam etmektedir. Meslek hayatına Malatya-Darende-Hisarcık İlkokulunda Müdür Yetkili Öğretmen olarak başlayan Bardakcı, daha sonra İzmir'de çeşitli ilkokullarda öğretmenlik ve yöneticilik, sırasıyla Ağrı ve Çanakkale'de İlköğretim Müfettişliği, İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Milli Eğitim Müdürü olarak 02.06.2016 tarihinde göreve başlayan Bardakcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:12
  1. Niğde
  2. Malatya
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Çanakkale
  6. Ankara
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