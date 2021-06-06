Vedat Türkali kimdir? Vedat Türkali kitapları! Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına

Vedat Türkali 13 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da doğdu. Türk senarist, şair ve roman yazarı. Asıl adı Abdulkadir Pirhasan'dır. Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlenmiştir.

Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de siyasi eylemleri sebebiyle tutuklanmış; 9 yıl ceza almış 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kalmıştır. Gar Yayınları'nı Rıfat Ilgaz ile kurduktan sonra, 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başlamıştır. Senaristliğine devam eden Türkali, 1965'te yönetmenliği denemiştir.

Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türk edebiyatının en büyük eserleri arasına girmiş; daha sonra da Yeşilçam Dedikleri Türkiye ve Tek Kişilik Ölüm romanlarını da yazmıştır. Mihri Belli'nin yakın arkadaşı ve Atıf Yılmaz'ın arkadaşı ve akrabasıdır. TKP'nin eski üyelerindendir. 2002 seçimlerinde DEHAP'dan aday olarak aktif siyasete atılmıştır. Vedat Türkali, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirhasan'ın babası, Deniz Türkali'nin kızı şarkıcı Zeynep Casalini'nin dedesidir. Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 06.00'da Yalova'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Vedat Türkali kitapları

Bir Gün Tek Başına (roman, 1974)

Eski Şiirler, Yeni Türküler (şiirler, 1979)

Üç Film Birden (senaryolar, 1979)

Mavi Karanlık (roman, 1983)

Eski Filmler (senaryolar, 1984)

Bu Gemi Nereye (yazılar, anılar, 1985)

Dallar Yeşil Olmalı (oyun, 1985)

Tek Kişilik Ölüm (roman, 1989)

Özgürlük İçin Kürt Yazıları (yazılar, 1996)

Güven (roman, 1999)

Yeşilçam Dedikleri Türkiye (roman, 2001)

Bu Ölü Kalkacak (oyun, 2002)

Dallar Yeşil Olmalı (oyun, 2002)

Kayıp Romanlar (roman, 2004)

Yalancı Tanıklar Kahvesi (roman, 2009)

Bitti Bitti Bitmedi (roman, 2014)