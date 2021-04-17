  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak kim?
Biyografi

Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak kim?

Vedat Albayrak hayatı | Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias Casse'yi altın skorda ipponla yenen Vedat Albayrak, altın madalya elde etti. Peki, Vedat Albayrak kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:54:00 -
Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak kim?

Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenen milli sporcu, finalist oldu.

Finalde Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden ve rakibine altın skorda ipponla üstünlük sağlayan Vedat Albayrak, sıkletinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Vedat Albayrak kimdir? Vedat Albayrak kim?

Vedat Albayrak 2 Mart 1993'te Kazakistan'da dünyaya geldi. Vano Revazishvili isimli judo sporcusu uluslararası pek çok başarının ardından Türk vatandaşı oldu ve Vedat Albayrak ismini aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gündem

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Şarkıcı Hadise, bugün hakkında ortaya atılan gayrimeşru ilişki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki işleml..
Bakan'ın ne içtiğini duyunca şaşıracaksınız
Dünya

Bakan'ın ne içtiğini duyunca şaşıracaksınız

Kırgızistan, koronavirüs salgınına karşı zehirli olduğu bilinen kurtboğan bitkisinin etkili olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşe..
Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm öncesi flaş açıklama! Koronavirüs…
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm öncesi flaş açıklama! Koronavirüs…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 29. Bölümü öncesi yapımcı Emre Konuk’tan flaş açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay