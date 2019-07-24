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VEDAŞ’ın çalışmalarına jandarmadan ödül

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Vangölü Elektrik Dağıtım A.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
VEDAŞ’ın çalışmalarına jandarmadan ödül

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş’YE (VEDAŞ) çalışmalarından dolayı takdir belgesi verildi.


Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (VEDAŞ) çalışmaları, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi. VEDAŞ Şirket Müdürlüğünde gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan Yarbay Aydın Eroğlu “Komutanlığımız ve bağlı birliklerimizin elektrik sistemlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi ve teknik destek taleplerinin karşılanmasında kurumlar arası işbirliğine örnek teşkil eden katkılarından dolayı VEDAŞ’a teşekkür ederim” dedi.


Çalışmalarının ödüllendirilmesinin motivasyonlarını daha da artırdığını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Kurumlar arası işbirliği, ülke kaynaklarının da verimli kullanılması anlamına gelmektedir. Şirketimiz, bu amaçla paydaş yelpazesini mümkün olduğu kadar geniş tutmaktadır. Yapılan çalışmaların takdir görmesi de tabi ki bizleri hem mutlu ediyor hem de motivasyonumuzu artırıyor. Bu vesileyle Mehmetçiğimizin Şirketimize vermiş olduğu desteğe de değinmek isterim. Özellikle kış mevsiminde arıza onarım ve bakım ekiplerimize destek veren Mehmetçiğimize, Sayın Komutanımızın şahsında teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.


VEDAŞ Şirket Müdürlüğünde gerçekleşen ödül takdiminde VEDAŞ Dağıtım Sistemleri Direktörü Ali Aydın ve VEDAŞ Destek Hizmetler Direktörü Nilüfer Orkan Kılıç hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
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