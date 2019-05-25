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VEDAŞ, vatandaşlarla iftarda buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:06
VEDAŞ, vatandaşlarla iftarda buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü iftarda vatandaşlarla buluştu.


Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Bitlis’te bin 500 kişiyle iftarda buluştu. VEDAŞ olarak hizmet bölgesi genelindeki il ve ilçelerde her yıl vatandaşlarla iftar yemeklerinde buluştuklarını ifade eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Ramazan ayının maneviyatını ve huzurunu vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına geleneksel olarak her yıl iftar sofralarımızda halkımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızın yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızı da davet ederek toplumun her kesimi ile iftar soframızın etrafında buluşuyoruz” dedi.


Tatvan’da da vatandaşlara iftar vereceklerini vurgulayan Özsoy, “Hizmet bölgemiz genelinde tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmesini sağlayan şirket yöneticilerimize, şirketimize bu imkanı sağlayan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’a ve iftar soframızı zenginleştiren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:06
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