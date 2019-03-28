VEDAŞ seçime hazır

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde elektrik arzında aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını tamamladı.

VEDAŞ, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde elektrik arzında aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını tamamladı. Vangölü EDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu: “Sorumluluk bölgemizde bulunan; Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde seçim sürecinde ve sonrasında enerji arzında aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Seçim sürecinde enerji kesintisi olmaması, olması durumunda da enerji akışının anında sağlanması ve sürecin koordinasyonunun yapılması için Genel Müdürümüz Sami Kovancı başkanlığında Kriz Eylem Masası oluşturduk. İl ve ilçe seçim kurullarının jeneratörlerini kontrol ederek jeneratörü olmayan seçim kurullarına mobil jeneratör takviyesinde bulunduk. Olası arızalara anında müdahale edebilmek için 24 saat nöbet tutacak ekipler oluşturduk. Ana güzergâh, cadde ve sokak aydınlatma tesislerimizin genel kontrolünü tamamladık” dedi.

“850 personel ve 325 araçla görev başındayız”

Seçim süresince 850 personel ve 325 araçla görev yapacaklarını belirten Okuducu; “Arıza Onarım Bakım ve Çağrı Merkezi çalışanlarımız zorunlu izinler haricinde seçim günü görevinin başında bulunacaktır. Yatırım çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz planlı elektrik kesintileri seçim sürecinde yapılmayacaktır. Ayrıca; TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Valilikler, Kaymakamlıklar ve seçim kurullarımız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile seçim süresince iletişim halinde olup anlık bilgilendirme yapacağız.” diye konuştu.

“Çağrı merkezi 7/24 göreve hazır”

Seçim sürecinde de tüketicilerin VEDAŞ’a kolaylıkla ulaşabilmesi için iletişim kanallarının 7/24 açık olacağını dile getiren Okuducu; “186 Çağrı Merkezi, 0 538 655 28 28 numaralı whatsapp ihbar hattı, [email protected] e-posta, sosyal medya ve canlı chat iletişim kanallarımızdan tüketicilerimiz Şirketimize rahatlıkla ulaşıp taleplerini iletebilirler.” ifadesinde bulundu.