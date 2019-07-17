VEDAŞ İl Müdürü Şentürk, muhtarlarla buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, Muş Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek merkez, ilçe ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Muş genelinde VEDAŞ’ın yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Şentürk, “Yeni seçilen muhtarlarımızı bu vesileyle tebrik ediyor, bu zorlu görevde kendilerine başarılar diliyorum. Muhtarlarımız, halkla buluşma noktasında bizlerin en önemli paydaşıdır. Bu nedenle; muhtarlarımızın tamamını 186 Çağrı Merkezimizin VIP hattına tanımladık. Bu sayede muhtarlarımız, 186 numaralı Çağrı Merkezimizi aradıklarında direkt kendilerine hizmet verecek müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilecektir. Şirketimiz, Muş merkez, ilçeler ve bağlı köylerde enerji alt yapısını güçlendirmek için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu çalışmalarımız sırasında bizlere eşlik eden, destek veren muhtarlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Göreve başladığı günden bu yana VEDAŞ ile iyi ilişkiler geliştirdiklerini ifade eden Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ise, “Ziyaretimize gelerek bizleri dinleyen İl Müdürümüz Eşref Şentürk’e teşekkür ederim. Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları ilk olarak muhtarlarımıza iletmektedir. Bu anlamda kurumlarımız ile muhtarlarımız arasındaki iletişim kolaylığı birçok sorunun büyümeden çözülmesine neden olmaktadır. VEDAŞ’ın bizlere sağladığı iletişim kolaylığından ötürü kendilerine teşekkür ederim. Muhtarlar olarak bizler de VEDAŞ’ın çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi sonraki süreçlerde de destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.