VEDAŞ, iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Bitlis İl Müdürlüğü iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Daha önce Bitlis il merkezinde vatandaşlarla iftarda bir araya gelen VEDAŞ, bu kez de Tatvan’da iftar verdi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 500 kişiyle iftarda buluştu. VEDAŞ ailesi olarak hizmet bölgesi genelindeki il ve ilçelerde her yıl vatandaşlarla iftar yemeklerinde buluştuklarını ifade eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Ramazan ayının maneviyatını ve huzurunu vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına geleneksel olarak her yıl iftar sofralarımızda halkımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızın yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızı da davet ederek toplumun her kesimi ile iftar soframızın etrafında buluşuyoruz. Hizmet bölgemiz genelinde tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmesini sağlayan şirket yöneticilerimize, şirketimize bu imkanı sağlayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve iftar soframızı zenginleştiren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.