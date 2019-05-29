0553 313 94 23

VEDAŞ, iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:33
VEDAŞ, iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Bitlis İl Müdürlüğü iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Daha önce Bitlis il merkezinde vatandaşlarla iftarda bir araya gelen VEDAŞ, bu kez de Tatvan’da iftar verdi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 500 kişiyle iftarda buluştu. VEDAŞ ailesi olarak hizmet bölgesi genelindeki il ve ilçelerde her yıl vatandaşlarla iftar yemeklerinde buluştuklarını ifade eden VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Ramazan ayının maneviyatını ve huzurunu vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına geleneksel olarak her yıl iftar sofralarımızda halkımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızın yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızı da davet ederek toplumun her kesimi ile iftar soframızın etrafında buluşuyoruz. Hizmet bölgemiz genelinde tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmesini sağlayan şirket yöneticilerimize, şirketimize bu imkanı sağlayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve iftar soframızı zenginleştiren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar yemeği
    1. Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar..
    2. Asya borsaları
    3. Başkale’de 90 kaçak göçmen yakalandı
    4. Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla..
    5. Karşıyaka Çarşı’da dev iftar buluşması
    6. Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
    7. Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi..
    8. Ebru ve babası için uygun donör halen..
    9. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    10. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    11. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    12. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    13. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    14. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    15. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    16. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    17. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    18. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    19. Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski..
    20. Halkbank'ta Alperay Demirciler ile..
    21. Diyarbakır’da gazeteciler iftar..
    22. Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi
    23. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    24. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    25. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    26. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    27. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    28. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    29. Antalya çilek üretiminde marka
    30. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum