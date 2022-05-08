Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz nereli kaç yaşında? Vecdet Öz hayatı

Vecdet Öz kimdir merak edilen konular arasında geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Vecdet Öz oldu. Peki, Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vecdet Öz’ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Vecdet Öz kimdir?

Vecdet Öz, esnaf bir ailenin çocuğu olarak Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans tahsili gören Öz, doktorasını aynı üniversitenin Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik görevi üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli mevkilerde bulunmuştur.

2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına bir puan farkla yarışı kaybetmiştir. 2015'te ise 1981'de kapanan Adalet Partisi'ni kurmuştur. O zamandan bu yana partinin genel başkanlığını yürütmektedir. Parti, 2017 anayasa değişikliği referandumunda Hayır'ı desteklemiştir. 2017 yazında Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne de katılım sağlamıştır. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi için 3.030 imza toplayarak gerekli olan yüz bin imzanın çok altında kalmıştır.