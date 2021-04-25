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Biyografi Vebitcoin sahibi İlker Baş’ın eşi kim? Güliz Baş ne iş yapmakta?
Biyografi

Vebitcoin sahibi İlker Baş’ın eşi kim? Güliz Baş ne iş yapmakta?

Thodex'in kepenk indirmesinde sonra bir başka kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker Baş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş’ın eşi Güliz Baş’ın ne iş yaptığı ortaya çıktı. Peki Vebitcoin'in sahibi İlker Baş’ın eşi Güliz Baş kim? Güliz Baş ne iş yapmakta?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:27:00 - 2021-04-25 15:32:26
Vebitcoin sahibi İlker Baş’ın eşi kim? Güliz Baş ne iş yapmakta?

Kripto para borsası Thodex sahibi Faruk Fatih Özer’in kullanıcıların paraları alarak yurtdışına kaçmasından sonra bir başka kripto para borsası Vebitcoin de işlemlerinin durdurma kararı aldı. Kullanıcıların mağdur olmaması için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Vebitcoin'in sahibi İlker Baş’ın eşi kim?

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker Baş ile eşi Güliz Baş’ın yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

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