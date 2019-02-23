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"Veba salgını Musul'u kasıp kavuruyor"

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı:- "DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu"- "Kuyuların diplerinde yüzlerce ceset... 1-2 yıl geçmesine rağmen belli bölgelere hala girilemiyor. Bu mikroplar Musul'u çok yakından etkilemektedir"

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
"Veba salgını Musul'u kasıp kavuruyor"

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, "DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu." dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup doktorla Irak'ın, Musul ve Kerkük kentlerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenlik gücü Peşmerge'nin gayrimeşru referandum sonrası kentten çekildiğini vurgulayan Beyatlı, IKBY'nin bölgede son derece kötü bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

- "Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik"

Beyatlı, kentte insan kaçırma, yolsuzluk, suikastlerin yaşandığını belirterek, Türkmenlerin merkezi hükümete bağlanmayı savunduğunu anlattı.

Türkmenlerin, Kürt ve Araplarla birlik ve kardeşliğin tesisinden yana olduğunu kaydeden Beyatlı, "Kerkük'te peşmergenin çekilmesiyle nispeten bir güvenlik sağlanmış oldu. Bu çekilmeyle bugüne kadar patlamalar son derece azaldı. Peşmergenin tekrar geleceği yönünde bazı söylentiler var. Hükümet hala kurulamadı. Bağdat ile Erbil arasında bazı anlaşmalar olduğu söylentileri var. İki gün öncesine kadar gerginlik ve endişe söz konusuydu. Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik var." diye konuştu.

- Salgın terörden daha tehlikeli

Beyatlı, son zamanlarda Musul ve Kerkük'te çeşitli salgın ve hastalıkların sıklıkla görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kerkük'te ise eroin kullanımı yayılmakta ve diğer uyuşturucu maddeler de Türkmeneli'nin belini kırmaktadır. Bunun yanı sıra Bağdat'ta AIDS virüsünün çok yaygın olduğu görülüyor. Karşımızda artık El-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri yok. Şimdi görünmeyen daha büyük tehlike ile karşı karşıyayız. Bu nedenle Irak'ta Yeşilay'ı kurma girişimimiz var. Her ilde özellikle uyuşturucu, alkol ve çeşitli hastalıklarla mücadele konusunda çalışmalar sürdürüyoruz."

- "DEAŞ masum insanları su kuyularına ve barajları attı"

Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl işgalinde kaldığını hatırlatan Beyatlı, şu bilgileri verdi:

"DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu. Kuyuların diplerinde yüzlerce ceset... 1-2 yıl geçmesine rağmen belli bölgelere hala girilemiyor. Bu mikroplar Musul'u çok yakından etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından ne kadar gizlendiyse de veba bugün Musul'u kırıp geçirmektedir. Dernek olarak 21 doktor arkadaşımızdan bir ekip oluşturduk. Bu bölgeye gideceğiz. Sağlık hizmeti vereceğiz ve orada sağlık alanında halkı bilinçlendireceğiz."

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak ordusu, Temmuz 2017'de kenti örgütten tamamen geri almıştı.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
  1. deaş
  2. Musul
  3. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı

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