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Ve Vladimir Putin imzayı attı! Tüm dünya küplere binecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerini kızdıracak bir kararın altına imza atarak, Rus askeri birliklerine Ukrayna, Belarus, Romanya, Polonya ve Almanya’daki şehirlerin isimlerini verdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
Ve Vladimir Putin imzayı attı! Tüm dünya küplere binecek

Avrupa ülkelerinde tedirginlik yaratan Putin’in askeri birlik isim değişikliği kararnamesi 1 Temmuz tarihinde imzalanarak bugün yürürlüğe girdi.

ASKERİ BİRLİKLERE BELARUS, POLONYA VE UKRAYNA'DAKİ ŞEHİRLERİN İSMİ VERİLDİ

Rusya hükümetinin resmi sitesinde yayınlanan kararnameye göre Rusya’daki 6. tank alayı adı Ukrayna’daki Lvov şehri adını aldı.

163. tank alayına ise yine Ukrayna’daki Nejinsk kasabasının adı verildi. 68. tank alayı ise Ukrayna’daki Jitomir ile Almanya başkenti Berlin adlarını çağrıştırarak Jitomir-Berlin alayı oldu.

90. tank bölüğü ismi Belarus cumhuriyetindeki Vitebsk kasabasının adını aldı. 381. topçu ayı ise Polonya başkenti Varşova oldu. 400. motorize alay Transilvanya olarak değiştirildi.

RUSYA RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU

Rusya’daki askeri birlik isimlerinin günümüzde bir dizi Avrupa ülkesi şehirlerini çağrıştırmasına izahat olarak ise "Bu değişiklik İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği yöneticisi Josip Stalin tarafından 1 Ocak 1944 kararnamesinde yer alıyordu. Günümüzde bu kararname hayata geçirilerek vatanperverlik ruhunu canlı tutma amacı taşıyor" dendi. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
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