0553 313 94 23

Trump geri adım attı! Kongre'nin takdirine bıraktı

ABD Başkanı Trump'ın yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin, Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası olduğuna karar verdiği bildirildi. Buna göre Trump Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:35
Trump geri adım attı! Kongre'nin takdirine bıraktı

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti.

Yetkililere göre, Başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) olduğuna karar verdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlanan FIRRMA tasarısı, yabancı yatırımlara yönelik ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

"EĞER KONGRE TASARIYI GEÇİREMEZSE..."

ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti:

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

Yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını belirten Trump, Kongre'nin tasarıyı geçirmeyi başaramaması durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacağına işaret etti.

Trump, mart ayında Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savunarak, ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkarmıştı.

Kararname çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, ABD teknoloji sektörüne yönelik yatırımlarının ne şekilde kısıtlanabileceği konusunda iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu.

Trump'ın gelen rapor çerçevesinde yabancı yatırım kısıtlamalarıyla ilgili kararı Kongre'ye devretmesini, yumuşama sinyali olarak değerlendiren analistler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabileceğini öngörüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 07:35
  1. abd
  2. trump
  3. ekonomi
  4. Çin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...