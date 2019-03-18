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Tasarımı tamamlandı! Türkiye'nin en büyüğü ve ilk...

Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobunu barındıracak olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin ileriye dönük optik kalitesini artıracak olan Derotator 2'nin (DR2) tasarımı tamamlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 07:39
Tasarımı tamamlandı! Türkiye'nin en büyüğü ve ilk...

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi  Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında astronomi, uzay,  optik, haberleşme ve savunma sanayisi sektörlerine yönelik kritik teknolojiler  içeren proje çalışması tamamlandı.

"İleriye dönük optik kalitesini artıracak"

Kapsamlı çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri  arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin ileriye dönük optik kalitesini artıracak görüntü düzeltici sistem Derotator 2'nin  (DR2) tasarımı başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATASAM Müdürü Cahit Yeşilyaprak, iki üniversitenin gözlemevi ile başlayan iş birliği ve ortak çalışmaların  başarılı sonuçlarından birisinin daha tamamlandığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobunun yer  alacağı gözlemevi ile ilgili çalışmalara hız verileceğini aktaran Yeşilyaprak, "Proje kapsamında üretilecek bütün tasarımlar, ürünler ve hizmetler, milli  teknoloji hamlesine de hizmet edecek ve önemli katkıda bulunacak çalışmaların  temelini oluşturacak." ifadesini kullandı. 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 07:39
  1. EKONOMİ
  2. Derotator 2
  3. Doğu Anadolu Gözlemevi

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