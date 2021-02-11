Ve sözde sinemacılar da sahneye çıktı: 100'e yakın sözde sanatçıdan ortak Boğaziçi bildirisi
Yüze yakın sözde sinema sanatçısı Boğaziçi provokatörlerini destekleyen ortak bir metne imza attı.
Yeniakit.com.tr
Sinema dünyasından çok sayıda sözde sanatçı ve senarist, yönetmen, set çalışanı ile yapımcı ortak bir açıklamayla Boğaziçi provokatörlerin e destek verdi. Kendilerini 'aydın' olarak tanımlayan sinemacılar; Müslümanların sinir uçları ile oynayan, sokakları karıştırmaya çabalayan, Rektör dışında kendilerine FETÖ'yü, HDP'yi ve birçok konuyu dert edinen, onlar için de talepte bulunan provokatörlere şöyle destek verdiler:
'Öğrencilerin hapsedilmesine itiraz ediyoruz'
"Biz sinemacılar; direnen gençlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçim hakkının kayyım düzeni ile değiştirilmesine, öğrencilerin isteklerinin itham, tehdit ve kaba kuvvetle baskı altına alınmasına, hapsedilmelerine itiraz ediyoruz. Saygın, değerli, intihale asla tenezzül etmemiş ve etmeyecek hocalarımızın hedef gösterilmesine de itiraz ettiğimizin bilinmesini isteriz."
'Biz sinemacılar aşağıya yalnızca karınca incitttiğimizde bakarız'
"Biz sinemacılar; hep ışığa bakmayı, ufka bakmayı, hayallerimize ve geleceğe bakmayı biliriz. Hikâyelerimiz bu bakışlarda gizlidir. Aşağı bakmamızın yegâne nedeni ise, ancak yerdeki karıncayı incitmemek olabilir. Biz sinemacılar; inanıyoruz ki gençler bu ülkenin aydınlık hayalleridir. Işık da gelecek de onlardadır. Boğaziçi öğrencileri demokratik, özerk üniversite istemlerinde sonuna kadar haklıdırlar. Bu nedenle anayasaya uygun, yasal, hukuki, meşru ve barışçı eylemlerini sürdürmek haklarıdır. Bu haklarını kullandıkları için suçlanamazlar."
'LGBTİ'liler ayrılarak suç işleniyor'
"Biz sinemacılar; direnen gençlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçim hakkının kayyım düzeni ile değiştirilmesine, öğrencilerin isteklerinin itham, tehdit ve kaba kuvvetle baskı altına alınmasına, hapsedilmelerine itiraz ediyoruz. Saygın, değerli, intihale asla tenezzül etmemiş ve etmeyecek hocalarımızın hedef gösterilmesine de itiraz ettiğimizin bilinmesini isteriz. Biz sinemacılar; cinsel yönelimler, inançlar, etnik kimlik ya da düşünceler üzerinden ayrımcılık yapmanın 'halkın bir kesimini, diğer bir kesim aleyhinde kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu' olduğunu düşünüyoruz. Adil bir yargının bunu tespit ederek harekete geçmesi gerekirdi."
İmza atanlar:
Ayben Altunç - Yönetmen
A.Ertan Güney - Oyuncu
Açelya Elmas - Oyuncu
Adar Baran Değer - Reji Asistanı
Ahmet Petek - Yönetmen
Ahu Öztürk - Yönetmen
Algı Eke - Oyuncu
Ali Ergül, yönetmen
Arif Seletli - Sanat Yönetmeni
Arif Seletli Sanat Yönetmeniliği
Armanc Dayan - Sanat Asistanı
Aslı Kaygusuz - Reji
Aykut Sezgi Mengi - Oyuncu
Aysim Türkmen - Yönetmen
Aysun Yücedemir - Sanat Yönetmeni
Ayşe Çetinbaş - Yapımcı
Ayşen Günsu Teker - Senarist
Baran Yıldırım - Senarist
Betül Arım - Oyuncu
Bilal Korkut - Yönetmen
Bingöl Elmas - Yönetmen
Birkan Akyol - Oyuncu
Burak Gülgen - Oyuncu/ Yönetmen
Burhan Ökmen - Oyuncu
Bülent Emrah Parlak -Oyuncu
Bülent Yarbaşı - Yapımcı
Cahit Seymen - Yönetmen
Can Başak - Oyuncu
Can Kolukısa - Oyuncu
Can Sertaç Adalıer - Oyuncu
Canan Evcimen - Yönetmen
Caner Erkan - Oyuncu
Cansel Kılınçcı - Yönetmen
Cihat Tamer - Oyuncu
Coşkun Liktor - Sinema yazarı
Defne Halman - Oyuncu
Deniz Kurtuluş Özgünay - Yönetmen
Deniz Yeşil - Yönetmen
Devrim Evin – Oyuncu
Dursaliye Şahan - Gazteci/Yazar
Duygu Eruçman - Belgesel sinemacı
Elif Ergezen - Yönetmen
Elif Refiğ - Yönetmen
Emin Alper - Yönetmen
Emrah Elçiboğa – Oyuncu
Emre Melemez - Oyuncu
Ercan Kesal - Oyuncu / Yönetmen
Erol Mintaş - Yönetmen
Ersin Gök - Görüntü Yönetmeni
Eylül İdman - Senarist/Dramaturg
Eyüp Boz - Görüntü Yönetmeni
Ferat Kevir - Sinemacı
Fırat Çete - Sanat Yönetmeni
Fuat Erbey - Senarist /Yönetmen
Funda Alp - Senarist
Galip Görür - Oyuncu
Gökhan Baykal - Post Prodüksiyon Asistanı
Gül Büyükbeşe - Yönetmen
Gül Fulya Yüksel - Oyuncu
Güliz Sağlam - Yönetmen
Gülsüm Öz - Senarist/Yazar
Günay Alçin - Oyuncu
Gürcan Keltek - Yönetmen
Halil Ergün - Oyuncu
Halis Bayraktaroğlu - Oyuncu
Hilmi Etikan - Yönetmen
Hüseyin Karabey - Yönetmen
Hüseyin Kuzu - Senarist
Hüseyin Taş - Oyuncu
İbrahim Güler - Senarist/Yönetmen
İlham Bakır - Yönetmen
İlker Berke - Görüntü Yönetmeni
İmre Azem - Yönetmen
İpek Efe - Kısa Film Yönetmeni
İsmet Arasan - Yönetmen
İsmet Üstekin - Oyuncu
Janset Paçal - Oyuncu
Julide Kural - Oyuncu
Kazım Gündoğan - Yapımcı
Kıvanç Sezer - Yönetmen
Kibar Dağlayan Yiğit - Yönetmen
Korkut Akın - Sinema Yazarı/Yönetmen
Levent Can - Oyuncu
M.Nurkut İlhan - Genel Sanat Yönetmeni
Mehmet Esen - Oyuncu
Mehmet Ülker - Işık Şefi
Melek Özman - Yönetmen
Melih Biçer - Yönetmen Yardımcısı
Meltem Savcı - Oyuncu
Meltem Savcı - Oyuncu
Menderes Samancılar - Oyuncu
Meryem Yavuz - Görüntü Yönetmeni
Metin Avdaç - Yönetmen
Mihriban Sezen - Yönetmen
Murat Muslu - Oyuncu
Mustafa Dok - Yönetmen
Mustafa Ünlü - Yönetmen
Nadir Öperli - Yapımcı
Nazlı Bora- Yardımcı Yönetmen
Necati Sönmez - Sinema Eleştirmeni/Yönetmen
Nejla Demirci- Yönetmen
Nezahat Gündoğan - Yönetmen
Nezih Cihan Aksoy - Oyuncu
Numan Çakır - Oyuncu
Nur Sürer - Oyuncu
Nurhan Özenen - Oyuncu
Okşan Tavaslıoğlu - Senarist
Osman Özcan - Sanat Yönetmeni
Ömer Duran - Oyuncu
Ömer Uğur - Yazar/Yönetmen
Önder İnce
Özcan Alper - Yönetmen
Özgür Çevik - Oyuncu
Pelin Batu - Oyuncu
Pelin Esmer - Yönetmen
Pınar KULA - Yönetmen yardımcısı
Rana Alagözyaylası - Yönetmen
Renan Bilek - Oyuncu
Reyan Tuvi - Yönetmen/Yazar
Rıza Akın - Oyuncu
Rohat Merwan - Film Yönetmeni
Salim Kadıcık - Oyuncu/Yönetmen
Sefa Öztürk - Yönetmen
Selen Çatalyürekli - Belgesel Sinemacı
Selim Yıldız - Yönetmen
Semih Dindar
Senem Tüzen - Yönetmen
Seray Genç - Sinema Yazarı
Serdar pehlivanoğlu - Yönetmen
Serhat Karaaslan - Yönetmen
Sevda Kantarcı
Sevgi Saygı - Senarist/Yazar
Sevinç Baloğlu - Yönetmen
Sibel Tekin - Yönetmen
Sinan Biçici - Senarist
Suat Usta -Oyuncu
Sumru Yavrucuk - Oyuncu
Süleyman Karaaslan - Yönetmen
Şebnem Sönmez - Oyuncu
Şehbal Şenyurt Arınlı- Yönetmen
Şükrü Alaçam - Yönetmen
Tahsin İşbilen - Yönetmen
Taylan Işıklar - Senarist
Tilbe Saran - Oyuncu
Tuba Ataç - Kostüm tasarım
Tuba Erdem - Oyuncu
Tuncay Uncu - Işık Şefi
Tülay Dikenoğlu - Sinema Yazarı
Uğraş Güneş - Senarist
Uğur Pişmanlık - Yönetmen
Ümit Kıvanç - Yönetmen
Vecdi Sayar - Sinema Yazarı
Veda Yurtsever – Oyuncu
Veysi Altay - Yönetmen
Yapımcı/ Yönetmen
Yasin Semiz - Yönetmen
Yıldız Bayazıt - Senarist
Yılmaz Yalçın - Oyuncu
Zafer Afşar - Yönetmen
Zafer Ayden - Yapım Sorumlusu
Zeliha Doğan - Senarist
Zeynep Dadak - Yönetmen