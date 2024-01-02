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Spor Ve sessizlik bozuldu! TFF'den Suudi Arabistan için çok konuşulacak Atatürk açıklaması geldi
Spor

Ve sessizlik bozuldu! TFF'den Suudi Arabistan için çok konuşulacak Atatürk açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-02 03:09:00 -
Ve sessizlik bozuldu! TFF'den Suudi Arabistan için çok konuşulacak Atatürk açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İletişim Danışmanı Armağan Pekkaya, iptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İletişim Danışmanı Armağan Pekkaya, TV100' de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına özel açıklamada bulundu. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine ilişkin Pekkaya " Suudi Arabistan'da Atatürk'le ilgili bir sorun yok. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u çağırıyor. 'Rahatsızlık varsa maçı iptal edeyim' diyor. İki başkan da iptal etmesini istemiyordu." ifadelerine yer verdi.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin ertelenmesi programda masaya yatırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İletişim Danışmanı Armağan Pekkaya tv100'e özele şu açıklamalarda bulundu:

Atatürk filmi Suudi Arabistan'da vizyona girdi. Suudi Arabistan'da Atatürk'le ilgili bir sorun yok. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin divan kurullarında alınan 'Maç Suudi Arabistan'da oynanmasın' kararları sonrası Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u çağırıyor. 'Rahatsızlık varsa maçı iptal edeyim' diyor.

İki başkan da iptal etmesini istemiyordu. Suudi Arabistan'a iki kulübün ortak kararıyla gidildi.

Kaynak: tv100.com
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