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Ek gösterge düzenlemesinde müjdeli haber! Maaşlar 630 TL artacak

Memur ve memur emeklisinin gözünü çevirdiği ek gösterge düzenlemesinde müjdeli haber geldi. Ocakta Meclis’e sunulacak olan tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 lira yükselirken ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:30
Ek gösterge düzenlemesinde müjdeli haber! Maaşlar 630 TL artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  Kalın, "İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor." dedi.

Hazırlanan taslakta listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girdi. 

2 bin 200'den 3 bin 600'e

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3 bin 600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları yüzde 20 oranında artacak.

İkramiye de artacak

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

(Güneş)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:30
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. 3600 ek gösterge düzenlemesi
  3. İbrahimKalın

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 5 dk önce
    ... çalışanla ilgili hiçbir şey yok ...
  • recep recep 9 dk önce
    inanmayın külliyen yalan sayın memurlar neden şimdiye kadar yapmadilar bunlar sizin oyunuzu çalmak icin yazılıyor

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