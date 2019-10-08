Ve Mehmetçik Fırat'ın doğusunda operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi muhtemel operasyon için Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik başladı. Türk askeri birlikleri sınırın diğer tarafından ilerliyor.08 Ekim 2019 Salı 00:32
Fırat'ın doğusundaki muhtemel harekat için Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre Türk askerinin sınırın diğer tarafından ilerlediği bildiriliyor.
Sahadan edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor.
Fırat'ın doğusunda beklenen harekat için birliklerin sınırın öbür tarafından ilerlediği bildiriliyor.
Kaynak: Haber7
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