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Trump'a bir kötü haber daha! Mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, avukatının "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum" sözleri üzerine mahkemeye çağrıldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:35
Trump'a bir kötü haber daha! Mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, avukatının Cohen'in Trump hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklaması üzerine mahkemeye çağrıldı.

COHEN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMALAR İÇİN MAHKEME CELBİ ÇIKARILDI

Cohen'in avukatının müvekkilinin hem eyalet hem de savcıları ilgilendiren bilgilere sahip olduğununa yönelik açıklamalarının ardından Cohen için mahkeme celbi çıkarıldığı bildirildi. New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale yaptığı açıklamada, "Michael Cohen icin dün yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi çıkarıldığını teyit ediyoruz." açıklaması yaptı.

COHEN'İN AVUKATI, CNN'DE COHEN VE TRUMP HAKKINDA KONUŞTU

Cohen'in avukatı Lanny Davis dün gece CNN televizyonunda katıldığı programda, "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." diye konuşmuştu.

"COHEN 8 FARKLI SUÇLAMAYI KABUL ETTİ"

New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarılmış, Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirilmişti.

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtilmişti.

"CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI DANİELS'A KAMPANYA FONUNDAN PARA VERİLDİ"

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e, cinsel içerikli filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

"SUSMASI İÇİN 130 BİN DOLARLIK ÖDEME YAPILDI"

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:35
  1. Trump
  2. Cohen

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp14 dk önce
    Avukatı Cohen Yahudi, güveyisi Yahudi, dostları Yahudi, düşmanı Müslüman Türkiye . . . kendi nasıl Yahudi olmasın ? O da Yahudi . . . Yahudilik bir inançtır . . ... . . .Mesajımı kabul. . . her halde onlar da Yahudi . . .
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