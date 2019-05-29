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Ve karar çıktı... Ünlü isim de ağlarına düşmüştü

Yurt dışına seyahat için vize almak isteyen vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 18'i tutuklandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 06:55
Ve karar çıktı... Ünlü isim de ağlarına düşmüştü
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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 06:55
  1. Ankara
  2. vize
  3. ankara
  4. tutuklama
  5. Akasya Asıltürkmen

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