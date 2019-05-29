Ve karar çıktı... Ünlü isim de ağlarına düşmüştü Yurt dışına seyahat için vize almak isteyen vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 18'i tutuklandı.

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