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'Bayraktar TB2' ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Deniz Kuvvetleri için ilk uçuşunu icra etti. Deniz Kuvvetleri’ne ait olan Çanakkale Havalimanı’ndan kalkan Bayraktar TB2, bölgedeki ilk görevini yerine getirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:59

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, “Deniz Kuvvetleri’mizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!” dedi.

Yunan Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirmişti

Deniz Kuvvetleri’nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman’dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B’lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirmiş, F-16’lar ANKA’yı takibe almıştı.

Çanakkale’den başlayan operasyon ile Deniz Kuvvetleri’nin Bayraktar TB2 SİHA kullanımı, Yunanlıları bu sefer kuzeyde rahatsız edecek. Aynı zamanda Bayraktar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir güç sağlayacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 07:59
  1. Çanakkale
  2. Selçuk Bayraktar
  3. TB2 SİHA

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