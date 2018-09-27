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Ve Haydar el-İbadi o komutanı görevden aldı

Irak Başbakanı İbadi, kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olan Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Şammari'yi görevden aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:07
Ve Haydar el-İbadi o komutanı görevden aldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin Cemil Şammari'yi Basra Operasyonlar Komutanlığı görevinden aldığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kenti, elektrik ve diğer kamu hizmetleri yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olmuştu. 

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:07
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  2. Haydar El İbadi
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