Ve Fransa da iptal etti! Flaş Suudi Arabistan kararı
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire,Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacak.18 Ekim 2018 Perşembe 10:09
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından gelecek hafta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan yatırım konferansına gitmeyeceğini duyurdu.
Le Maire, "Hayır, gelecek hafta Riyad'a gitmeyeceğim. Bu durumda doğru olmaz"ifadelerini kullandı.
Alman bakan da açıklamıştı
Dün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyareti ertelediğini açıklamıştı.
Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasına açıklık getirilene kadar Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti ertelediğini duyurmuştu.
YORUM YAZ