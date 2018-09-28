FETÖ’nün doktor yapılanması sorumlusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün önemli bir ismi yakalandı.

Örgüt içerisinde dershane müdürlüğü, ilçe imamlığı, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği yapan ve son olarak da Ege bölgesi doktorlar yapılanması sorumlusu olduğu belirlenen Halil Güner ile ilgili gözaltı kararı verildi. Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen Güner, İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla Denizli’de gözaltına alındı. İzmir’e getirilen FETÖ üyesi Güner’in sorgusu sürüyor.

Kaynak: Habertürk