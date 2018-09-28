0553 313 94 23

FETÖ’nün doktor yapılanması sorumlusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Ege Bölgesi doktor yapılanması sorumlusu olduğu anlaşılan Halil Güner Denizli’de yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:37
FETÖ’nün doktor yapılanması sorumlusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün önemli bir ismi yakalandı.

Örgüt içerisinde dershane müdürlüğü, ilçe imamlığı, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği yapan ve son olarak da Ege bölgesi doktorlar yapılanması sorumlusu olduğu belirlenen Halil Güner ile ilgili gözaltı kararı verildi. Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen Güner, İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla Denizli’de gözaltına alındı. İzmir’e getirilen FETÖ üyesi Güner’in sorgusu sürüyor.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:37
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. son dakika
  4. FETÖ
  5. Halil Güner
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E devlet şifresi değiştirme
    1. E devlet şifresi değiştirme
    2. MHP'nin af teklifi ne zaman hayata..
    3. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    4. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    5. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    6. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    7. 3. havalimanı personel alımı 3...
    8. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    9. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    10. AÖF büro adres ve telefonları
    11. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    12. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    13. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    14. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    15. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    16. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    17. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    18. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    19. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    20. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri