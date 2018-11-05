Ve Ersun Yanal Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika gelişmesine göre, sarı-lacivertli kulüp, taraftarların da çok istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin aracılar vasıtasıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray derbisine Erwin Koeman ile çıkmıştı. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Ersun Yanal oldu.

Taraftarın da takımın başında görmek istediği deneyimli teknik adam için ilk hamle böylece gerçekleşti.

Kaynak: Skorer