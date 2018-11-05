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Ve Ersun Yanal Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:23
Ve Ersun Yanal Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika gelişmesine göre, sarı-lacivertli kulüp, taraftarların da çok istediği tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin aracılar vasıtasıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray derbisine Erwin Koeman ile çıkmıştı. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Ersun Yanal oldu.

Taraftarın da takımın başında görmek istediği deneyimli teknik adam için ilk hamle böylece gerçekleşti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:23
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Milliyet

YORUM YAZ

  • Ünal erisÜnal eris28 dk önce
    Fenerbahçe yapacağı hatayı yine yaptı, hep yönetimin hataları, iyi olacak bir takımı tamamen bozup kaybettiler yetmedi sonuçsuz bir maceraya daha girdiler. Ersun yanal in Avrupa deneyimi bile yok, Aykut geri getirmek zor geliyor galiba, hataların sonucunu yine takım çekecek, bir sürü gereksiz macera. Bu takımı bozmasalar seneye yine Avrupa'ya daha güçlü çıkacaktı Fenerbahçe, şimdi seneye başka takımla sıfırdan başlar yine.
Bugünkü Akit

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