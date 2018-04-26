Ak Parti yol haritasını belirledi! 24 saat aralıksız sürecek

Türkiye, 24 Haziran’daki erken seçime odaklanırken, siyasi partiler seçim propagandasına ilişkin çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ak Parti, 24 Haziran’daki erken seçime, “24 saat kampanya” stratejisiyle hazırlanacak. MHP ise sahada “Cumhur İttifakı”nın gerekçelerini anlatacak. Seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, "2023’te güçlü, lider ülke Türkiye” vurgusu öne çıkarılacak. CHP yetkili kurulları da seçim propagandasına ilişkin yol haritasını netleştirmeye çalışıyor.

MİTİNG-İFTAR-SAHUR

Ak Parti’de üst üste yapılan MYK ve MKYK toplantılarının ardından 24 Haziran’a kadar izlenecek yol haritası da taslak olarak belirlendi. Mitingler, Erdoğan’ın 13-15 Mayıs’ta ziyaret edeceği İngiltere dönüşünde başlayacak ve aktif şekilde daha kuvvetli sahaya inilecek.

Seçim hazırlıkları döneminin ramazanayına denk gelmesi nedeniyle çalışmalar da buna göre planlandı. 15 Mayıs’tan sonraki 40 günlük sürede miting, iftar ve sahur olmak üzere üç ayaklı bir kampanya stratejisi izlenecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, mitingler yapacak. Erdoğan ile Yıldırım; İstanbul, Ankara, İzmir gibi seçmen potansiyelinin yüksek olduğu üç büyük şehirde birlikte miting yapacak. Yine üç büyük şehirdeki ilçelerde farklı tarihlerde mitingler organize edilecek.

Ak Parti, 24 Haziran’a kadar 40’ı aşkın il ve 20’nin üzerinde ilçede miting yaparak halka Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve MHP ile kurulan ittifakı anlatacak.

GECE GÜNDÜZ SAHADA

Erdoğan, mitingler haricinde ramazan ayı içindeki iftar programlarına katılacak. Erdoğan’ın bazı sahur programlarına katılarak mesajlar vermesi de bekleniyor. Böylece Erdoğan, gece gündüz sahada olacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 24 Haziran’a yaklaştıkça artan tempoda televizyon programlarına katılacak. Ak Parti’nin 16 yıllık serüveni, icraatlar, 24 Haziran seçimlerinin önemi ve Erdoğan’ın mesajları sosyal medya ve telefonlar üzerinden anlık olarak halka bildirilecek. Erdoğan’ın, gençlere yönelik bir veya iki programa da katılması planlanıyor.

START İZMİR’DEN

Seçim müziklerini de büyük oranda hazırlayan Ak Parti, seçim slogan ve filmleriyle ilgili son noktayı da mayıs ayının ilk haftasına kadar koyacak. Erdoğan ile Yıldırım, yarın Ak Parti Genel Merkezi’nde yapılacak il başkanları toplantısında seçimlerle ilgili yol haritasının ilk işaretlerini verecek. 28 Nisan Cumartesi günü İzmir İl Kongresi’nde seçim startını verecek olan Erdoğan ile Yıldırım, 6 Mayıs’ta ise İstanbul’da seçim manifestosunu kamuoyuna duyuracak. 18 Mayıs’ta yapılması planlanan aday tanıtım toplantısında da seçim beyannamesi açıklanacak.

ENFLASYONA VURGU

Seçim manifestosunda Ak Parti’nin 16 yıllık icraatlarının yanı sıra 2023’e dönük çılgın projelerin yer alacağı belirtiliyor. Seçim vaatlerinin tüm kesimlere dokunacak projelerden ve ekonomi ağırlıklı olacağı belirtiliyor. Seçim vaatleri arasında enflasyonun düşürülmesi, faizlerin aşağı indirilmesi, teşviklerin artırılmasına dönük özel vurgular olacak.

MHP, İKİ EKSENLİ STRATEJİ İZLEYECEK

MHP’de de propaganda faaliyetleri ve seçim beyannamesi çalışmalarına hız verilirken, Bahçeli’nin yapacağı mitinglerin ayarlamaları yapılıyor. MHP’nin erken seçim beyannamesi önceki seçim beyannamelerinden detaylı olmayacak. Beyannamede, temel vurgu “2023 Türkiyesi”ne yönelik olacak. Güçlü, milli birliğini koruyan lider ülke Türkiye teması işlenecek. “Güvenlik” başlığı de ikinci sırada yer alacak. Türkiye’nin Suriye ve Irak eksenli terörle mücadelesi ve içeride PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında TSK’nın imkanlarının genişletilmesine vurgu yapılacak. Dış politika ise “Ankara eksenli” milli bakışın önemine değinilecek.

MHP'DEN İKİ EKSENLİ STRATEJİ



MHP de seçim takviminin kısalığı nedeniyle miting sayısını çok fazla tutmayacak. Medya ve sanal aleme ağırlık verecek olan MHP’de Bahçeli, sık sık televizyon programlarına çıkacak. Bahçeli, mitingler yerine küçük gruplar ve toplantılarla da sahada halkla bir araya gelecek. İftar ve sahur programları değerlendirilecek, parti yöneticileri yoğunlukla halkla yüz yüze programlara katılacak.

MHP sahada seçim propagandasını iki eksenli strateji üzerine oturtacak. Bunlardan ilki, MHP’nin çok sayıda milletvekiline sahip olmayı hedeflediği genel seçimde, “güçlü ve dengeli Meclis’in oluşturulması. İkincisi ise Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın neden desteklendiğinin çok iyi anlatılması. Milletvekili seçiminde MHP’ye, Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a oy verilmesine odaklanılacak. Cumhur İttifakı’nı zedeleyecek söylemlerden özellikle kaçınılacak. Teşkilatlar provokasyonlara gelinmemesi konusunda sık sık uyarılacak.

CHP DAHA NETLEŞTİREMEDİ



Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak çalışmalarına odaklanan CHP’de ise seçim propagandasına yönelik yol haritasını netleştirme çalışmaları sürüyor. CHP’de de YSK’nın açıklayacağı takvimle birlikte propaganda çalışmalarına hız verilecek.