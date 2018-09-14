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Ve Donald Trump'ı sattı! Bomba az önce patladı

Amerika liderinin kampanya müdürü Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten savcıyla anlaşmaya vardı, suçunu kabul edip itirafçı oldu.

14 Eylül 2018 Cuma 16:51
Ve Donald Trump'ı sattı! Bomba az önce patladı

Seçimlerdeki Rusya parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller, soruşturmada bugün yeni bir sayfa açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort, savcıyla anlaşmaya vardı, suçunu kabul edip itirafçı oldu.

Uluslararası ajanslarının arka arkaya 'son dakika' koduyla dünyaya duyurduğu haber, anında gündemin ilk sırasına oturdu.

Başkent Washington'daki federal mahkemeye çıkarılan Manafort, ABD aleyhine gizli anlaşma yapmak ve adaleti engellemek için komplo kurmak suçlarını kabul etti.

Gelişme, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Trump için şoke edici. Geçtiğimiz haftalarda ABD liderinin özel avukatı Michael Cohen de savcıyla anlaşıp itirafçı olmuştu.

ABD tarihini değiştirme potansiyeli taşıyan soruşturma sürerken, ülke günlerce Trump'ın başkanlıktan azledilip edilemeyeceğini tartıştı. Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerde Demokrat Parti'nin zaferle çıkması, Trump'ın en korktuğu senaryo. ABD liderinin azil süreci, Demokratların çoğunluğu ele geçirmesiyle başlayabilir.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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