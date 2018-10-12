Ve casus papaz Brunson elini kolunu sallaya sallaya ABD'ye gidiyor!

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12 Ekim 2018 Cuma 22:07
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:07
Serbest
brunson
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