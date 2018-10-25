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Ve bomba patladı! Kral Selman, Prens Selman'ın biletini kesti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası ülkenin itibarını kurtarmak için Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağı iddia edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:00
Ve bomba patladı! Kral Selman, Prens Selman'ın biletini kesti

İngiltere'nin, Suudi Arabistan ve Yemen Savunma Ateşesi Albay Brian Lees, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Suudi Arabistan Krallığı'nın saygınlık ve güvenirliğini tekrar düzeltmek için Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını söyledi.

Kral Selman, Prens Selman'ı görevden alacak

Albay Lees, Suudilerin Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olmadığını söylemesine rağmen, Kral Selman'ın dışarıdan gelen baskılara karşı koymasının zor olduğunu söyledi. Lees, ilk etapta Veliaht Prens'i görevden alması beklenmeyen Kral Selman'ın ilerleyen süreçte Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağına inandığını söyledi.

Selman'ın yerine gelecek isim kraliyet ailesiyle yapılacak görüşmede belli olacak

Lees ayrıca Kral Selman'ın kraliyet ailesinin diğer üyeleri ve danışmalarıyla yapacağı görüşmeler sonucunda Veliaht Prens Selman'ın yerine kimi veliaht olarak atayacağına karar vereceğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:00
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Prens Selman
  4. Kral Selman
  5. Arabistan
  6. İngiltere
  7. Yemen

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