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Ve Almanlar itiraf etti: FETÖ'nün yeni merkezi...

Almanya'dan kritik bir itiraf geldi!..Almanya’nın resmi yayın kuruluşu Deutsche Welle, ülkesinin FETÖ için can simidi olduğunu resmen itiraf etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:14
Ve Almanlar itiraf etti: FETÖ'nün yeni merkezi...

Almanya’nın resmi yayın kuruluşu Deutsche Welle, ülkesinin FETÖ için can simidi olduğunu resmen itiraf etti. Bugün yayınlanan özel haberde FETÖ’nün Almanya’da yeniden örgütlenmeye çalıştığı bildirildi. Zira pek çok teröriste kucak açan Almanya son olarak FETÖ’nün sır kutusu Adil Öksüz ile tekrar gündeme gelmişti.

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye başta olmak üzere dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde nefes alamayan FETÖ için can simidi olduğuna dair ifadelerin yer aldığı haberde örgütün Almanya'da medya, siyaset hatta kiliselerde büyük sempatiye sahip olduğu kaydedildi.

FETÖ'ye ilişkin pek çok skandal ifadenin de yer aldığı haberde Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair kesin kanıtlar sunamadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü FETÖ soruşturmalarına da yer verilen haberde gözaltına alınan, kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler masum gösterilmeye çalışılarak onbinlerce FETÖ'cünün yurt dışına kaçtığına yer veriliyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:14
  1. Deutsche Welle
  2. Adil Öksüz
  3. Almanya

YORUM YAZ

  • ErhanErhan1 sa önce
    Eyyyy Almanya!! Gün gelir devran döner, bu terör bir gün seni de vurur
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