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Ve ABD'den Suudi Arabistan'a ilk yaptırım kararı

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerini iptal ederek vize yasağı uygulayacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 06:04
Ve ABD'den Suudi Arabistan'a ilk yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Suudi yetkililere uygulanacak vize yasağına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Bakanlık, Göç ve Vatandaşlık Yasası uyarınca vize sahibinin ABD'ye kabul edilemez olduğunu veya vize için uygun bulunmadığını gösteren herhangi bir zamanda ortaya çıkan bilgilere dayanarak vizeleri iptal etme yetkisine sahiptir." dedi.

Yaptırıma ilişkin bilgi veren Sözcü, Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 21 Suudi yetkilinin vizelerinin iptal edileceğini ve vize yasağı uygulanacağını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, ABD yasalarıyla korunan vize gizliliği uyarınca, yaptırıma maruz kalacak Suudi yetkililer hakkında detaylı bilgi açıklayamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini belirtmiş, yaptırım kararlarının gelen yeni bilgiler ışığında farklı alanlarda da uygulanmaya devam edileceğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 06:04
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  3. yaptırım
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